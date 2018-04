A decisão envolve dispositivos de tecnologia de ponta das indústrias aeroespacial e robótica, entre outros

A China anunciou hoje (4) novas tarifas de 25% para um total de 106 produtos importados dos Estados Unidos, incluindo a soja, automóveis e aviões, no valor de US$ 50 bilhões.

O Ministério do Comércio informou esta medida com a qual pretende defender os direitos do país das tarifas anunciadas pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, contra as importações chinesas. A decisão envolve dispositivos de tecnologia de ponta das indústrias aeroespacial e robótica, entre outros.