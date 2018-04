China tem vantagens por ser nação em desenvolvimento na OMC, diz Trump

O presidente ainda usou o Twitter para criticar a imprensa americana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter há pouco para reclamar do status da China na Organização Mundial de Comércio (OMC). Trump comentou que o país é considerado uma nação em desenvolvimento, no âmbito da entidade multilateral. Com isso, teria uma "tremenda vantagem, especialmente sobre os EUA. "A OMC é injusta para os EUA", disse o presidente em sua mensagem.

"A China, que é uma grande potência econômica, é considerada uma nação em desenvolvimento dentro da Organização Mundial do Comércio. Eles portanto conseguem tremendos benefícios e vantagens, especialmente sobre os EUA", afirmou Trump. "Alguém acha isso justo. Nós estamos mau representados. A OMC é injusta para nós."

O presidente ainda usou o Twitter para criticar a imprensa americana, que segundo ele especula sobre uma troca do secretário de Justiça, Jeff Sessions, pelo chefe da Agência de Proteção Ambiental, Scott Pruitt. A rede americana CNN divulgou reportagem sobre essa possibilidade. Segundo Trump, Pruitt faz um grande trabalho, mas está "totalmente sob cerco" da mídia. "Muito da imprensa é desonesta e corrupta!", criticou Trump.