Christina Aguilera posa sem maquiagem para revista: 'Sentimento libertador'

Cantora de 37 anos reinventou visual enquanto trabalha em novo disco

A cantora, compositora e atriz norte-americana Christina Aguilera aparece com seus olhos azuis brilhantes e um rosto totalmente sem maquiagem na última edição da revista americana Paper. Conhecida por sua maquiagem forte e marcada, com seu delineador escuro e a boca em tons fortes, a cantora de 37 anos reinventou o visual no ensaio para a fotógrafa Zoey Grossman, enquanto trabalha em um novo disco.

“Eu sempre fui alguém que obviamente gosta de experimentar, adora teatro, adora criar um enredo e interpretar um personagem em um vídeo ou no palco”, disse à "Paper".

"Sou uma artista, isso é o que sou por natureza. Mas estou em um lugar, mesmo musicalmente, em que é um sentimento libertador poder tirar tudo e apreciar quem você é, a sua beleza crua", acrescentou a cantora.

Aguilera não lança discos desde 2012, quando saiu Lotus. Nos últimos meses, ela deu pistas de que um novo trabalho está sendo finalizado, mas não anunciou uma data oficial de lançamento.