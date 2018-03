Chuva alaga ao menos 10 vias e causa transtornos no trânsito nesta quarta (21)

Atenção, motoristas! Tempo deve permanecer chuvoso durante toda semana em Salvador

O Outono bateu na porta nesta terça-feira (20) e com ele veio as chuvas, comuns neste período do ano. Em Salvador, nesta quarta-feira (21), o dia amanheceu com muita chuva, o que provoca alagamentos em pelo menos 10 vias da cidade - como rua Oswaldo Cruz (Rio Vermelho) e avenidas Anitta Garibaldi, Cardeal da Silva (Federação) e Lafayete Coutinho (Comércio). Motoristas encontram trechos completamente alagados nas vias - onde a equipe do CORREIO também flagrou carros e ônibus quebrados.

(Avenida Garibaldi - Foto: Evandro Veiga/CORREIO) (Rio Vermelho - Foto: Clarissa Pacheco/CORREIO) (Rio Vermelho - Foto: Gabriel Rodrigues/CORREIO) (Avenida Garibaldi - Foto: Evandro Veiga/CORREIO) (Avenida Garibaldi - Foto Evandro Veiga/CORREIO) (Rio Vermelho - Foto: Gabriel Rodrigues/CORREIO) (Av. ACM - Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Segundo a Transalvador, pontos de alagamento deixam o trânsito congestionado ainda na Avenida Adhemar de Barros (Ondina), sentido orla, em frente a Ufba; Rua da Paciência (Rio Vermelho), sentido Amaralina; Avenida Centenário, sentido Barra, próximo ao Viaduto dos Reis Católicos; Avenida Juracy Magalhães Jr., sentido Lucaia, antes do Cidade Jardim; Avenida Heitor Dias, sentido Rótula do Abacaxi; Rua Cônego Pereira, sentido Sete Portas; Avenida Bonocô, sentido Av. ACM, próximo a Cresauto; no Cruzamento da Rua Ponciano de Oliveira com a Avenida Garibaldi, sentido Centro.

As chuvas não devem permanecer durante todo o dia. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas devem aparecer durante toda a semana de forma pontual.

Nesta quarta, deve ocorrer durante todo o dia pancadas de chuvas mas com a aberturas de sol. A temperatura deve variar entre 24°C e 36°C. A meteorologista do Inmet Cláudia Valéria explica que os próximos meses, abril, maio e junho são os mais chuvosos na capital baiana. Os dias durante esses meses devem ser com pancadas de chuvas intercaladas com aberturas de sol.

"Os próximos meses são os mais chuvosos, mas essas chuvas não são frequente. O tempo deve ficar variando, sempre tendo aberturas de sol", explica. A média pulviométrica do mês de março é de 151 mm. Até agora, segundo a meteorologista choveu 97 mm.

A dona de casa Marta Rocha, 48 anos, foi surpreendida pela chuva ao sair de uma laboratório na região da Calçada. "Estava aqui fazendo um exame de sangue, ainda bem que deu tempo de chegar numa boa, porque a chuva às vezes causa um engarrafamento enorme. Pelo que vejo, até que está tranquilo. Não trouxe guarda-chuva hoje, logo hoje, eu geralmente saio com um na bolsa porque Salvador do nada vira a fita", completou, ao risos, a dona de casa. Marta, que mora na Liberdade, disse que pediu ajuda ao marido. "Até que não está tão forte, mas pedi pra ele vir me buscar".



Segundo vendedores ambulantes do Largo da Calçada, a chuva não veio "com força" na região. "Aqui é uma área que realmente costuma alagar com qualquer chuvinha, ainda bem que hoje foi tranquilo. Porque até pra gente trabalhar é ruim", disse avendedora de frutas Maria Caetano Silva, 33.

Colega de trabalho, o também vendedor Jorge Costa, 30, afirmou que o trânsito costuma ficar complicado na região quando a chuva é forte. "Isso aqui vira um inferno, loucura danada, mas a gente já está acostumado a trabalhar ilhado", brincou o ambulante.





Ocorrências

De acordo com assessoria da Defesa Civil (Codesal) o órgão recebeu seis solicitações de alagamentos. Não há registro de feridos e nem de deslizamentos de terra. A Codesal permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199​.​​

Segundo o diretor do órgão, Sosthenes Macedo, 15 engenheiros estão espalhados pelos bairros de Salvador fazendo vistorias e atendendo as solicitações. "Estamos durante toda a manhã visitando os bairros para verificar e atender as solicitações. Estamos intensificando os nossos trabalhos, sobretudo porque estamos durante a Operação Chuva. Trabalhamos com outros órgãos, limpando as encostas e colocando lonas de proteção, caso seja necessário", explicou o diretor.