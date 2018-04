Chuva causa congestionamento em vias de Salvador

Ponto de alagamento se formou na subida do viaduto Raul Seixas, segundo a Transalvador

A quarta-feira (18) é de chuva em Salvador. E por causa do mau tempo, o trânsito está complicado em algumas regiões da cidade.

Por causa da chuva, de acordo com a Transalvador, um alagamento se formou na subida do viaduto Raul Seixas, que liga as Avenidas Tancredo Neves e ACM, o que causa congestionamento na região até o viaduto de Narandiba.

Também há intensidade no trânsito no Largo da Calçada, na Avenida Suburbana, no sentido Calçada, e na Oscar Pontes, no sentido Comércio.

Previsão

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo fica instável durante essa quarta, com muitas nuvens. No litoral do estado, haverá pancadas de chuva, principalmente no sul.

Apesar da chuva, a temperatura continua elevada. A mínima pode chegar a 23ºC, e a máxima, 29ºC.

Alerta da Marinha

O tempo chuvoso fez a Marinha emitir um alerta de mau tempo para o trecho que compreende a capital baiana. As rajadas de vento, de acordo com a Marinha, podem ter velocidade entre 51 e 61 km/h. A área marítima vai de Caravelas, no sul do estado até Salvador. O aviso é válido até as 21h de hoje.

Também há previsão de ressaca na cidade, com ondas que podem chegar a 2,5 metros. O aviso também é válido até as 21h.

O tempo chuvoso também atinge outras áreas do estado. Entre Caravelas e Ilhéus, a Marinha alert para mar grosso, com ondas com altura de 3 a 3,5 metros.