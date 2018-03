Chuva causa estragos e prefeito baiano pede ajuda: 'Nunca vi nada parecido'

Prefeitura de Santana, no Oeste, decretou estado de emergência

A intensa chuva que caiu na madrugada desta quinta-feira (8) em Santana, no extremo-oeste da Bahia, provocou muitos estragos e assustou a população. Localidades ficaram alagadas, calçamentos e estradas vicinais foram destruídos. Além disso, o asfalto da BA-172 cedeu no trecho que liga Javi a Santana, deixando o tráfego da rodovia interditado.

Por conta da situação, a Prefeitura acionou o governo estadual através das secretarias estaduais de Infraestrutura e Planejamento e da Defesa Civil, para a decretação de Situação de Emergência no município junto ao Conselho Municipal de Defesa Civil. O documento deve ser assinado até esta sexta-feira (9).

O prefeito do município, Marcão, esteve em Salvador nesta quinta e se reuniu com o vice-governador do Estado e secretário de Planejamento (Seplan), João Leão, para procurar auxílio.

Foto: Reprodução

“Estamos preocupados e mobilizados para ajudar os cidadãos, fazendo levantamento de desalojados e desenvolvendo ações sociais junto aos moradores das áreas prejudicadas, através da Secretaria de Ação Social. Paralelo a isso, a Secretaria de Obras está contabilizando o prejuízo na infraestrutura pública, entre estradas vicinais, pontes, calçamento das ruas e avenidas, e todos o patrimônio público. Estamos produzindo relatórios técnicos que comprovem a situação de emergência para buscar recursos dos governos estadual e federal. Em 50 anos, nunca vi nada parecido com o que aconteceu essa madrugada“, contou o prefeito.

O superintendente da Defesa Civil do Estado, Paulo Luz, já se comprometeu a visitar o município de Santana nesta sexta e auxiliar os órgãos municipais no reestabelecimento da normalidade. "Assim que soube do que aconteceu em Santana, pedi que as equipes de Salvador se mobilizassem para auxiliar a prefeitura a decretar situação de emergência", explicou o superintendente.

Os moradores de Santana que necessitarem de assistência podem procurar a Prefeitura Municipal e o Conselho Municipal de Defesa Civil, através do telefone (77) 3484-2004 ou 3484-2148.