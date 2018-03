Chuva causa transtornos em Salvador e continua neste domingo (25)

Apesar do grande volume de chuvas, não há registros de desabamentos e desmoronamentos

A previsão de tempo chuvoso durante toda a semana em Salvador foi confirmada. Desde a noite de sexta-feira, são registradas chuvas fortes na cidade. De acordo com o Climatempo, neste sábado, muitas áreas de instabilidade associadas ao Vórtices Coclônicos de Alto Nível (VCAN) favorecem o crescimento de nuvens carregadas na cidade e também no litoral sul da Bahia, Ilhéus e nas faixa litorânea que vai de Aracaju a Recife. Nestas áreas, o tempo fica bastante instável, e chove a qualquer hora do dia. No domingo, a previsão segue sendo de chuva.

Segundo o diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo, não foi registrada nenhuma ocorrência grave. "Já entramos no período das chuvas. De agora em diante, teremos pancadas como a de hoje", explicou. A instabilidade deve permanecer ainda neste domingo (25). A Codesal permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199​.​​

O prefeito ACM Neto que entregaria a geomanta instalada na Rua São Paulo, em Cajazeiras IV, cancelou o compromisso por causa da chuva forte que atingiu Salvador no final da manhã deste sábado. A técnica de proteção de encosta é formada por um composto de PVC e geotêxtil, com cobertura de argamassa jateada. A geomanta impermeabiliza o talude e erosões superficiais, absorção de águas da chuva e possível risco de deslizamento do terreno. A duração do material é de 5 anos, em média – bem superior ao da lona comum, que é de três meses. A técnica já foi aplicada em 88 encostas da cidade.

(Foto: Barbara Carolina/ CORREIO)

Apesar do grande volume de chuvas na capital baiana, não há registros de desabamentos e desmoronamentos. Algumas regiões estão sem energia elétrica. De acordo com a Coelba, isso acontece no bairro da Vitória, onde houve um desarme no alimentador da rede elétrica possivelmente por conta da queda de um galho de árvore sob a fiação elétrica, e na Cardeal da Silva. Os dois casos foram registrados por volta das 11h.

A queda de uma árvore na Pituba deixou o trânsito travado na Pituba. A situação aconteceu próximo à delicatessen Pão e Mais, localizada na Rua das Hortênsias. De acordo com a Transalvador, há retenções no trânsito da Avenida ACM, sentido centro, por conta de um alagamento na altura do Hospital Aliança. A situação é mais delicada na rua Cônego Pereira, no Dois Leões, próximo à antiga Rodoviária. O Rio das Tripas que corta a rua transbordou e acabou alagando a pista, oficinas e outros estabelecimentos comerciais da área (veja vídeo abaixo). Ainda há registros de alagamentos no Largo da Calçada, na Av. San Martin (em frente ao Atacado dos Pisos) e na Avenida ACM, próximo à subida do viaduto Raul Seixas.