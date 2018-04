Chuva forte alaga vias em Salvador nesta quarta; veja fotos

Confira a previsão do tempo

O dia começou com chuva em algumas áreas da cidade e a previsão, de acordo com o Inmet, é que permaneça assim ao longo desta quarta-feira (11). Por causa disso, algumas vias ficaram alagadas no início da manhã, atrapalhando o trânsito.

As chuvas se estendem por todo o estado, segundo instituto. A nebulosidade no céu atinge grande parte da Bahia, chegando até Sergipe. E as chuvas devem se concentrar no Litoral Sul.

A temperatura mínima pode chegar a 23ºC, e a máxima, 30ºC. A cidade baiana que registrou a menor temperatura nas últimas 24h foi Santa Maria da Vitória, com 17,4ºC.