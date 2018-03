Cia Deborah Colker apresenta Cão Sem Plumas no Teatro Castro Alves

Coreografia é inspirada no poema de 1953 do poeta João Cabral de Melo Neto

O espetáculo Cão Sem Plumas, que a Cia de Dança Deborah Colker apresenta, este fim de semana, em Salvador, é uma espécie de reencontro da coreógrafa e diretora carioca com a brasilidade. Ou melhor, com a nordestinidade.

Baseado no poema homônimo de João Cabral de Melo Neto (1920-1999), o trabalho toca em dois pontos que dizem muito sobre o país: a falta de cuidado com sua população mais carente e com sua natureza. No caso, os ribeirinhos que vivem à margem do rio Capibaribe, em Pernambuco.

O poema é de 1953. Mas relê-lo há alguns anos, conta Deborah Colker, foi como levar um soco no estômago. “Queria falar sobre essas coisas inconcebíveis, que não deveriam acontecer. O poema fala sobre este homem mastigado, de quem tudo é tirado, até o que ele não tem. Mas ele é resistente, não quer sair”, afirma.

Deborah Colker assina criação, coreografia e direção de Cão Sem Plumas (Foto: Cafi/divulgação)

Em cena, os 13 bailarinos evocam a ideia de um bicho-homem. Meio humano, meio caranguejo, numa analogia cara ao pernambucano - e que está nas ideias do geógrafo Josué de Castro (1908-1973) e do cantor e compositor Chico Science (1966-1997). Para dar mais realismo, o cenário e os corpos dos bailarinos são cobertos de lama.

Durante todo o tempo do espetáculo (1 hora e 10 minutos) a dança se mistura com o cinema. Cenas de um filme realizado por Deborah e pelo diretor pernambucano Cláudio Assis são projetadas no fundo do palco. As imagens foram registradas em novembro de 2016, quando o coreógrafa, o cineasta e toda a companhia viajaram durante 24 dias por várias regiões de Pernambuco.

Outro elemento importante é a música, criação de Jorge Du Peixe, da Nação Zumbi, e de Berna Ceppas (parceiro de Deborah desde o começo), com participação de Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado. A equipe tem outros nomes luxuosos com Gringo Cardia (direção de arte e cenografia) e Jorginho de Carvalho (lux).

Narrativas

Cão Sem Plumas é, assumidamente, o espetáculo mais brasileiro da Cia. Deborah recorda que conheceu Pernambuco e o próprio João Cabral há 20 anos, através do primeiro marido e pai de seus filhos. Mas, naquele momento, seu caminho era outro.

Em 1994, ela fundou o grupo, que se consagrou pelo trabalho corporal e fusão entre dança e outras linguagens, como a moda e o esporte.“Vinte anos são transformadores”, pontua Deborah, que nos últimos anos voltou ao “balé narrativo”.

Dessa safra saíram Tatyana (2011), adaptação do romance russo de Aleksandr Púchkin; Belle (2014), livremente inspirado em Belle de Jour, do franco argentino Joseph Kessel. E Cão Sem Plumas, que estreou no Recife, ano passado, e agora inicia turnê nordestina em Salvador.

“Estamos muito felizes com esta turnê, pois colocar um espetáculo deste na estrada não é fácil e tenho certeza que ele é bom”, pontua Deborah, acrescentando que o cenário artístico nacional é uma incerteza, mesmo para a sua companhia, que tem patrocínio da Petrobras. “Sigo apavorada, pois são cortes de todos os lados, mas sou uma pessoa positiva e não me canso”.





SERVIÇO

Local: Teatro Castro Alves (Campo Grande).

Quando: Sábado (10), às 21h, e domingo, às 18h.

Ingressos: R$ 160 | R$ 80 (A a P); R$ 120 e R$ 60 (Q a Z); R$ 80 | R$ 40 (Z1 a Z11).

Vendas: bilheterias TCA, SACs Barra e Bela Vista e ingressorapido.com. br.