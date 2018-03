Ciclistas e agente da Transalvador discutem por uso de ciclofaixa; veja

Transalvador informou que está apurando o fato

Ciclistas que circularavam na manhã desta quinta-feira (22), na Avenida Magalhães Neto, discutiram com um agente da Transalvador, que estava na viatura responsável pela manuntenção de semáforos, de placa PKL 9813, por conta do uso da ciclofaixa.

Nas imagens de vídeo enviado ao CORREIO por ciclistas, eles aparecem acusando o agente de trânsito de invadir uma ciclofaixa na avenida no horário destinado para a prática esportiva.

“De 4h às 6h, a pista é do ciclista”, diz um deles. O agente responde: “Você está sendo burro, porque um ladrão em fuga mata vocês”.

Em nota, a Transalvador informou que está apurando o fato. "A Transalvador informa que, desde o início da manhã desta quinta-feira (22), busca informações para elucidar os fatos relacionados à denúncia que envolve técnico de manutenção semafórica vinculado à autarquia e ciclistas na Av. Magalhães Neto. Foi mantido contato com os integrantes do grupo de ciclistas, autor da denúncia, e foram adotados todos os procedimentos para verificar se são procedentes as infrações atribuídas ao técnico", diz o comunicado.

Em Salvador há 6,2 km de ciclofaixas esportivas implantadas em horários especiais (4h às 6h). Elas são encontradas nas avenidas Magalhães Neto e Centenário