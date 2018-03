Cidade de SP está em estado de atenção para alagamentos

De acordo com o CGE, a entrada da brisa marítima, combinada com o calor, continua causando chuva moderada com pontos fortes, na capital paulista

Forte tempestade deixou a capital paulista em estado de atenção para alagamentos na tarde desta segunda-feira, 19. A chuva atinge as zonas oeste e norte, além do centro, desde às 14h15. Nas Marginais do Tietê e Pinheiros e nas zonas sul e leste, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informa que o estado de atenção para alagamentos foi acionado por volta das 13h30.

Ainda de acordo com o CGE, a entrada da brisa marítima, combinada com o calor, continua causando chuva moderada com pontos fortes, na capital paulista. Imagens do radar meteorológico mostram precipitação forte principalmente nos bairros do Cangaíba, Ermelino Matarazzo, Vila Jacuí, São Miguel Paulista, Jardim Helena e Itaim Paulista, na zona leste.

As chuvas têm potencial para formação de alagamentos, rajadas de vento e queda de granizo. As próximas horas seguem com tempo instável.

Na terça-feira, 20, mesmo afastada do continente, uma frente fria avança sobre o oceano, na altura do litoral paulista, o que favorece o aumento da instabilidade na Grande São Paulo. As precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento e potencial para formação de alagamentos. A mínima será de 20°C e máxima de 28°C.