Cidade que Dança

Festival Viva Dança chega a sua 12ª edição com diversas atividades pela capital, reunindo mais de 400 artistas da Europa, Israel, América Latina e de 22 estados brasileiros

De hoje até o próximo dia 29, mais de 400 artistas da Europa, Israel, América Latina e de 22 estados brasileiros estarão em Salvador para 12ª edição do Festival Viva Dança. Nessa edição, o festival será composto de espetáculos, workshops, residências e mostras, além de rodada de negócios. A abertura será realizada hoje, no Teatro Castro Alves, quando uma das companhias oficiais mais antigas e prestigiadas do Brasil: o Balé Teatro Guaíra apresenta o espetáculo Carmen, baseada nas composições de Georges Bizet e Rodion Shchedrin, com coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni.

A curadora do Festival, a diretora e coreógrafa Cristina Castro ressalta que o Guaíra ficou muito popular nos anos 80, quando apresentou o Grande Circo Místico, cujas canções foram compostas por Chico Buarque. “Serão 30 bailarinos em cena com uma música lindíssima e apresentando o drama de uma cigana, que usa seus talentos de dança e canto para enfeitiçar e seduzir, gerando amor e ódio, na Sevillha do século XIX”, esclarece. Vale destacar que o Festival ocorre em seis espaços distintos, a exemplo do Teatro Molière da Aliança Francesa, Espaço Xisto Teatro Vila Velha. Goethe-Institut Salvador

O Balé Teatro Guaíra ficou muito conhecido nos anos 80, quando excursionou o Brasil com o espetáculo O Grande Circo Místico (Foto: Rony Santos)

Para Cristina, um dos destaques da realização desse ano consiste no estreitamento dos vínculos com os países latinos, através de uma mostra que reunirá os países de língua portuguesa e espanhola, na Europa e América. “Inauguraremos esse lugar de diálogo com as melhores perspectivas de que esse intercâmbio se fortaleça e cresça”, diz, ressaltando que a proposta do Festival, como um todo, é construir redes nacionais e internacionais capazes de criar um espaço de diversidade, formação, mercado, intercâmbio, diálogo e produção artística. Uma das ações vinculadas à Mostra Latina contempla uma residência com o coreógrafo colombiano Jorge Bernal para o Balé Jovem de Salvador, com realização de uma mostra no Espaço Xisto, amanhã(20), às 18h.

Nessa edição, o Festival destinará 40% dos seus ingressos para escolas, entidades, instituições e projetos sociais, gratuitamente. A parceria com a Fundação Cultural do Estado da Bahia possibilitará a participação de dois agentes culturais de cada macrorregião da Bahia, possibilitando que as experiências tidas aqui possam ser multiplicadas também no interior. Para saber mais, acesse: www.festivalvivadanca.com.br

Á Francesa

O Viva Dança realiza uma residência artística com o dançarino e coreógrafo franco-holandês Herman Diephuis, que selecionou através de workshop 27 artistas do teatro, dança e de múltiplas linguagens para montagem de um espetáculo que estreia na programação do festival, no Teatro Vila, dia 26/04, às 20h. No mesmo local e dia, o artista dança a coreografia “Tremor and more”. Essa parceria de difusão e formação para as artes e o público inclui ainda oficinas e apresentações dos espetáculos franceses “PARTITUUUR”, da coreógrafa Ivana Müller, para crianças a partir de 7 anos; “Black Belt”, com coreografia e direção de Frank Micheletti e interpretação do dançarino moçambicano Idio Chichava (Kubilai Khan Investigations); e “BOOMERANG”, direção de Bouba Landrille Tchouda (MALKA Compangnie).

Aniversário

A Mostra Baiana de Dança Contemporânea (MBDC) completa cinco anos em 2018 e contempla este ano quatro criações de artistas e grupos baianos, três deles selecionados por meio de uma comissão técnica e um convidado: “Salão” (do coletivo Casa 4), “Missa do Sétimo Dia” (de Guego Anunciação), “Janelas Para Navegar Mundos” (Trippé Coletivo de Dança) e nessa edição convida Neemias Santana/Nii | Colaboratório com o espetáculo “Estio” para estreia dentro do festival, com o objetivo de estimular a criação e garantir espaço para novas ideias. Na MBDC, curadores, diretores e programadores de festivais e plataformas nacionais e internacionais se reúnem para assistir aos trabalhos coreográficos, com a perspectiva de levar essas montagens para outras regiões do Brasil e do mundo. Dias 20 e 21/04, no Teatro ICBA Goethe-Institut Salvador e no Teatro Vila Velha. Sessões às 19h e às 20h.

Na programação do VIVADANÇA há 11 anos, a Mostra Casa Aberta celebra a diversidade da dança na Bahia, em diferentes formatos - solos, duos e grupos - com o objetivo de promover uma grande confraternização de variados estilos, despertar o sentimento de classe, a consciência de mercado, formação, aprimoramento profissional e estabelecer um espaço democrático; agregando grupos, academias, companhias, coletivos e artistas independentes da Dança. Para essa edição, 34 obras foram selecionadas, com trabalhos que vão do ballet à dança contemporânea, da performance à dança de rua, dança de salão, afro, folclórica, entre muitas outras. Dias 24 e 25/04, 20h, no Espaço Xisto.

A Batalha de Break do Viva Dança reunirá 32 duplas de B. boys e B. girls de todas as regiões do Brasil para celebrar a cultura Hip Hop, dia 29/04 (Dia Internacional da Dança), na sala principal do Teatro Vila Velha. Representantes do Amazonas, Bahia, Brasília, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe que formam um grande painel nacional dos artistas da dança de rua, num espaço de intercâmbio de técnicas, ideias e propostas artísticas muito ricas. A Batalha de Break premia três duplas (em 1º, 2º e 3º lugares) com incentivo de R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 e R$ 1.000,00, respectivamente. Pelo terceiro ano consecutivo, a dupla campeã é automaticamente convidada a participar do MOVA-SE 2018, em Manaus, com todas as despesas pagas.

SERVIÇO

Teatro Castro Alves(Campo Grande). Hoje, 20h.Ingressos:R$20/R$10. Venda no local. www.festivalvivadanca.com.br