Cinco casas em área de desabamento são demolidas em Pituaçu; veja

Construções são vizinhas a imóvel que ruiu matando quatro pessoas da mesma família

Cinco casas que ficam em uma via atrás da Rua do Alto do São João, dentro do Parque de Pituaçu, estão sendo demolidas na manhã desta quarta-feira (14). Os imóveis ficam na mesma região onde um imóvel de quatro pavimentos desabou na manhã de terça-feira (13) matando quatro pessoas.

No total, nove famílias da região foram notificadas desde o desabamento para deixar casas vizinhas em risco. Um sexto imóvel havia sido demolido ontem para facilitar o resgate das vítimas.

Das cinco famílias que terão as casas demolidas hoje apenas três receberam a notificação, duas delas não estavam no momento em que equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) estiveram no local para dar apoio aos moradores.

Mas, de acordo com os órgãos os procedimento é necessário por questões de segurança e as famílias vão receber um auxílio moradia por tempo indeterminado. O valor é de R$300.

Juliana Portela, diretora de Proteção social Especial da Semps, explica que as famílias que não foram notificadas, assim como as outras que receberam o aviso de saída dos órgãos, precisam procurar o órgão para receber o auxílio em no máximo uma semana.

"Nós estivemos aqui oferecendo apoio, oferecendo carro para transportar os móveis, abrigo, mas todas disseram que já tinham lugar para dormir. O próximo passo é encaminhá-las para o órgão para que possam receber o auxílio", explica.