Cinco suspeitos de integrar quadrilha são mortos pela polícia em Guanambi

Grupo é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, homicídios e roubos a banco

Cinco homens morreram e uma mulher foi presa segunda-feira (19) na cidade de Guanambi, distante 796 quilômetros a sudoeste de Salvador. O grupo foi morto em confronto com equipes do 17° Batalhão de Polícia Militar (BPM/Guanambi) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Sudoeste.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) o grupo é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, homicídios e roubos a banco.



A ação da PM aconteceu após uma denúncia para o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) de que havia atividades criminosas em uma fazenda na zona rural da cidade. “No imóvel indicado cerca de 10 pessoas reagiram à abordagem atirando. No confronto cinco criminosos foram atingidos, socorridos, mas não resistiram. Uma mulher foi presa em flagrante e o restante da quadrilha conseguiu escapar”, afirmou a SSP-BA, em nota.



Dentro da casa foram achados um fuzil calibre 762, quatro espingardas, três revólveres, um simulacro de pistola, balança e porções de drogas.



O nome dos mortos e da mulher presa não foram divulgados.