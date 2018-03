Cinco suspeitos morrem em troca de tiros com PM na Bahia

Um policial militar foi atingido de raspão no tiroteio; drogas foram apreendias

Cinco homens foram mortos a tiros pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (30) no distritio de Anuri, em Arataca, no sul da Bahia. Segundo a PM, os cinco atiraram contra policiais da 62ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Houve reação e troca de tiros. Os cinco suspeitos, baleados, chegaram a ser socorridos para o Hospital Fundação Doutor Osvaldo Valverde, em Camacan, mas acabaram morrendo.

(Foto: Divulgação)

Na troca de tiros, um PM foi baleado de raspão no ombro. Ele foi socorrido para o mesmo hospital, passou por atendimento médico e foi liberado em seguida.

Ainda de acordo com a PM, com os mortos foram apreendidos um revólver calibre 38, dois revólveres de calibre 32, um de calibre 22, uma espingarda calibre 12 e uma calibre 20. Também foram achadas drogas - 55 embalagens com maconha, três pinos de cocaína, 41 gramas de cocaína e uma balança. Uma moto com restrição de roubo também foi encontrada com o grupo.