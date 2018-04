Cinemas fazem maratona de 'Vingadores' antes de 'Guerra Infinita'

O filme é dirigido por Anthony e Joe Russo, e tem um elenco estelar

Na próxima quarta-feira, 25/4, mais de cem salas de cinema em todo o Brasil irão exibir Os Vingadores e Vingadores: Era de Ultron horas antes de Vingadores: Guerra Infinita, que estreia à 0h01 do dia 26 de abril (veja a lista abaixo).



O filme é dirigido por Anthony e Joe Russo, e tem um elenco estelar: Robert Downey Jr., Chris Evans, Josh Brolin, Chris Pratt, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Bradley Cooper, Vin Diesel, Paul Rudd e Tom Holland, e a lista continua.



Vingadores: Guerra Infinita leva às telas o maior confronto do Universo Marvel até aqui: os Vingadores e seus aliados devem derrotar Thanos antes que sua fúria acabe com tudo.



Cinema Exibidor Cidade Estado

785 Salvador 10 Cinemark Salvador BA



Cinépolis Bela Vista 9 Cinépolis Salvador BA



Uci Paralela 6 UCI Oriente Salvador BA



Uci Shop Iguatemi 12 3d UCI Oriente Salvador BA



UCI Shopping Barra 8 UCI Oriente Salvador BA



Cinesystem Parque Shop Maceio CineSystem Maceió AL



Cinepolis Manaus Plaza 8 Cinépolis Manaus AM



Cinépolis Ponta Negra 10 Cinépolis Manaus AM



PlayArte Manauara 10 3D Playarte Manaus AM



UCI Manaus 8 UCI Brasil Manaus AM



Centerplex Via Sul Shop. 6 Centerplex Fortaleza CE



Cinépolis RioMar Fortaleza 10 Cinépolis Fortaleza CE



UCI Shopping Parangaba 6 UCI Brasil Fortaleza CE



Uci Shopping Iguatemi 12 UCI Kinoplex Fortaleza CE



Cariri Shopping 6 Orient Filmes Juazeiro do Norte CE



Cineflix Shopping JK Brasília 6 Cineflix Brasilia DF



718 Taguatinga 9 Cinemark Brasilia DF



720 Pier 21 13 Cinemark Brasilia DF



Terraco Shopping 5 Kinoplex Brasilia DF



Cinesystem Shopping Boulevard 6 CineSystem Vila Velha ES



Cinemagic Vitoria Norte Sul 4 Cinemagic (‘R) Vitoria ES



893 Flamboyant Goiania 8 Cinemark Goiânia GO



Kinoplex Goiânia 6 Kinoplex Goiânia GO



Cineflix Valparaíso 6 Cineflix Valparaíso de Goiás GO



Cinesystem Imperatriz 5 CineSystem Imperatriz MA



Centerplex Pátio Norte 6 Centerplex Sao Jose do Ribamar MA



Cinépolis São Luis Shopping 10 Cinépolis São Luis MA



Cinesystem Rio Anil 6 CineSystem São Luis MA



UCI Shopping Ilha 8 UCI Kinoplex São Luis MA



Cinepolis Uberlandia 10 Cinépolis Uberlândia MG



UCI Bosque dos Ipês 6 UCI Brasil Campo Grande MS



Cineflix Varzea Grande 6 Cineflix Varzea Grande MT



Cinesystem Ananindeua 10 CineSystem Ananindeua PA



Cinépolis Boulevard Belem 7 Cinépolis Belem PA



UCI Bosque Grão-Pará 6 UCI Brasil Belem PA



Cinépolis Manaira Shopping 11 Cinépolis João Pessoa PB



Planet Cinemas Caruaru 4 Planet Caruaru PE



Cinépolis Shopping Guararapes 12 Cinépolis Jaboatão dos Guararapes PE



2107 Cmk Riomar Recife 12 Cinemark Recife PE



Uci Kinoplex Casa Forte 5 UCI Kinoplex Recife PE



Uci Shop Tacaruna 8 UCI Kinoplex Recife PE



Uci Shopping Recife 10 UCI Kinoplex Recife PE



Cinépolis Rio Poty 12 Cinépolis Teresina PI



Cineplus Jardim das Américas 6 Cineplus Curitiba PR



Cinesystem Curitiba 6 CineSystem Curitiba PR



Cinesystem Total Curitiba 5 CineSystem Curitiba PR



Uci Estacao Plaza Show 10 UCI Brasil Curitiba PR



Uci Palladium 8 3d UCI Brasil Curitiba PR



Cinesystem Londrina Norte Shopping 6 CineSystem Londrina PR



Cineflix Maringa Park 5 Cineflix Maringa PR



Cinesystem Hiper Condor 2 CineSystem Paranagua PR



Cinemagic Araruama 2 Cinemagic (‘R) Araruama RJ



Planet Cinemas Macae 5 Planet Macae RJ



691 Cmk Niteroi 8 Cinemark Niteroi RJ



Cine Show Nova Friburgo 3 Cine Show Nova Friburgo RJ



Cineritz Holiday 2 Cinemagic (‘R) Rio das Ostras RJ



719 Downtown Barra 12 Cinemark Rio de Janeiro RJ



Kinoplex Boulevard Rio 7 Kinoplex Rio de Janeiro RJ



Rio Sul 6 Kinoplex Rio de Janeiro RJ



Cinesystem Americas 7 CineSystem Rio de Janeiro RJ



Uci New York City 18 UCI Brasil Rio de Janeiro RJ



UCI Park Campo Grande 7 UCI Brasil Rio de Janeiro RJ



Uci Kinoplex Norte 10 3d UCI Kinoplex Rio de Janeiro RJ



Cinépolis São Gonçalo Shop. 8 Cinépolis São Gonçalo RJ



UCI Canoas 7 UCI Brasil Canoas RS



Cineflix Shopping Pelotas 5 Cineflix Pelotas RS



704 Barra Sul 8 Cinemark Porto Alegre RS



Cinesystem Rio Grande 4 CineSystem Rio Grande RS



Cinesystem Bourbon 5 CineSystem São Leopoldo RS



Cine Show Beiramar 5 Cine Show Florianopolis SC



Cinesystem Iguatemi 7 CineSystem Florianopolis SC



Cine Show Farol 4 Cine Show Tubarão SC



Cineflix Cinemas Araçatuba 5 Cineflix Araçatuba SP



Cinépolis Parque Barueri 9 Cinépolis Barueri SP



Cineflix Botucatu 5 Cineflix Botucatu SP



725 Iguatemi Campinas 11 Cinemark Campinas SP



Cinépolis Campinas Shopping 10 Cinépolis Campinas SP



Kinoplex D Pedro 15 Kinoplex Campinas SP



PlayArte Praça da Moça 7 3D Playarte Diadema SP



759 Guarulhos 15 Cinemark Guarulhos SP



Cinépolis Parque Shopp Maia 11 Cinépolis Guarulhos SP



Cinepolis Jundiai Shopping 7 Cinépolis Jundiai SP



2120 Mogi 7 Cinemark Mogi das Cruzes SP



Cineflix Cinemas 5 Cineflix Mogi Guacu SP



Uci Ribeirao Shopping 11 UCI Brasil Ribeirão Preto SP



Cineplex Santa Bárbara d’Oeste 4 Independente Santa Bárbara d`Oeste SP



PlayArte ABC 5 3D Playarte Santo Andre SP



Roxy Gonzaga 5 Roxy Santos SP



709 Praiamar 10 Cinemark Santos SP



Cinépolis São Bernardo 8 Cinépolis São Bernardo do Campo SP



PlayArte Metropole 9 Playarte São Bernardo do Campo SP



2114 Lar Center 3 Cinemark São Paulo SP



688 Market Place 8 Cinemark São Paulo SP



690 Boulevard Tatuape 5 Cinemark São Paulo SP



710 Sp Market 11 Cinemark São Paulo SP



Cinépolis Metro Itaquera 8 Cinépolis São Paulo SP



Cinépolis Shopping Largo 13 8 Cinépolis São Paulo SP



Unibanco Pompeia 11 Espaço São Paulo SP



PlayArte Bristol 7 3D Playarte São Paulo SP



PlayArte Plaza Sul 6 3D Playarte São Paulo SP



Cinesystem Morumbi 9 CineSystem São Paulo SP



Uci Jardim Sul 9 3d UCI Brasil São Paulo SP



Uci Santana Parque Shop 8 UCI Brasil São Paulo SP



Uci Shop Analia Franco 9 UCI Brasil São Paulo SP



Roxy Brisamar 6 Roxy São Vicente SP



Cinépolis Iguatemi Esplanada 7 Cinépolis Sorocaba SP



Sorocaba 8 Independente Sorocaba SP