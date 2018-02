Circuito Batatinha: Carnaval Social 2018 traz o tema Nenhum Direito a Menos

Desfile acontece nesta quarta-feira (7) no Pelourinho; concentração acontece às 14h

Com o lema Nenhum Direito a Menos, serviços da rede de atenção e cuidado públicos e organizações do movimento social que atendem a população que reside e transita no Centro Histórico promovem o Carnaval Social e saem em desfile no Circuito Sérgio Bezerra (Pelourinho) nesta quarta-feira (7). A concentração acontece na Praça Municipal, às 14h, com oficinas de turbante, grafite e maquiagem.

O cortejo com os Blocos do Corra pro Abraço, dos Invisíveis e o Pipoca da Prevenção, do GAPA - Grupo de Apoio à Prevenção à Aids da Bahia, sairá pelas ruas do Pelourinho às 15h, seguindo pelo Terreiro de Jesus em direção ao Largo Quincas Berro D'Água, onde haverá a partir das 17h shows e apresentações de grupos culturais de música, dança e teatro, tanto dos assistidos dos serviços da rede envolvida, quanto de artistas convidados, a exemplo, Nadjane Souza, ex-vocalista do Olodum, que vai animar o público com a banda do Projeto Axé.

Além de ser uma manifestação cultural, o Carnaval Social também é um espaço de formação e informação, em que cada instituição participante traz temas pertinentes ao público sobre: cuidado com a saúde, prevenção de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), redução de danos físicos e sociais, luta contra a violência de gênero, enfrentamento ao tráfico de pessoas, atenção e proteção a população em situação de rua, enfrentamento ao racismo e fortalecimento da rede de atenção composta pelos serviços de promoção de direitos envolvidos, das áreas de saúde, assistência, justiça, educação e etc. Serão distribuídos informativos, preservativos e água.

A ação conta com apoio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), por meio do Bloco do Corra pro Abraço, do Programa Corra pro Abraço, e das oficinas de preparação para saída do cortejo, através do Casarão da Diversidade. A ideia é viabilizar um espaço voltado para estas pessoas geralmente "invisibilizadas" durante a folia baiana e fazer uma ação preventiva para os beneficiários.

“O Corra pro Abraço chega ao Carnaval Social para contribuir e fortalecer as ações já idealizadas pelos serviços que atuam no Centro Histórico, dando recorte para a prevenção do uso abusivo de drogas e redução de danos. Atitudes simples no intuito de retornar para casa de forma segura, podem evitar muitos problemas, como acidentes, perda de documentos, entre outras questões de saúde, como transmissões de IST’s e gravidezes indesejadas”, destaca Denise Tourinho, Superintendente da Superintendência de Políticas sobre Drogas e Acolhimento a Grupos Vulneráveis da SJDHDS.