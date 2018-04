Circuito de Arte e Moda será aberto com a presença de Ronaldo Fraga

Na quinta edição, evento terá exposições, palestras, oficinas e teatro

Premiado estilista mineiro, Ronaldo Fraga está na capital baiana. Ele é presença confirmada no quinto Circuito de Arte e Moda, realizado pelo Salvador Shopping. O evento tem abertura oficial para convidados nesta quarta-feira (18), às 18h30, na Praça Central do lugar, no piso L1.

A partir das 19h, Ronaldo sobe ao palco para um bate-papo com o público, juntamente com o artista visual Leonel Mattos, curador do projeto. Ator e um dos apresentadores do Conexão Bahia, da TV Bahia, Aldri Anunciação será o mestre de cerimônias da noite.

Ronaldo Fraga participa de abertura do Circuito

(Foto: Divulgação)

Além do encontro, o estilista também terá no centro de consumos uma mostra com looks do seu acervo. A Galeria Ronaldo Fraga ficará localizada na Praça Central e, a partir do dia 30, ocupará o Piso L2, em área próxima à Riachuelo.

Essa, aliás, não será a única exposição que o Salvador promoverá. Ainda haverá, por exemplo, a Galeria de Esculturas (piso L2), com obras do artista Gustavo Moreno, e a Galeria de Moda (piso L2, próximo à Kopenhagen), mostrando as tendências da temporada Outono-Inverno e com curadoria da styling Samantha Urban.

O Circuito de Arte e Moda ficará no shopping até o dia 6 de maio. Nas duas primeiras semanas, entre os dias 18 e 29 de abril, o evento acolhe o projeto Praça Cultural, com música, poesia, pintura ao vivo, além de palestras e oficinas infantis. Em parceria com a Escola Baiana de Arte & Moda (Ebam), serão oferecidos conteúdos exclusivos na Praça Central (Piso L1). Todas essas atividades têm entrada gratuita, com vagas limitadas. No caso dos bate-papos e oficinas, as inscrições podem ser feitas no local, após download do aplicativo “Salvador Shopping” no smartphone (válido para Android e iOS).

Confira a programação completa:

18/04 (Quarta)*

18h – Performance de mímicos

19h – Bate-papo com Leonel Mattos e Ronaldo Fraga

20h – Banda Geleia Solar (JAM no MAM)

*Apenas para convidados



19/04 (Quinta)

19h – Palestra “O criador de moda e os desafios do mercado”, com Márcia Bittencourt, Virginia Moraes, Karen São Paulo e Camila Freiper, e mediação de Ju Cavalcante



20/04 (Sexta)

17h – Pintura ao vivo com Leonel Mattos e artistas visuais convidados

19h – Recital de poesia



21/04 (Sábado)

11h – Contação de histórias (Feira de livros Letrinha)

14h – Oficina de estamparia infantil, com Géssica Lima e Lia Viana

17h – Palestra “Mundo digital: os segredos da construção de imagem e conteúdo”, com Márcia Luz, Lucas de Ouro, Matheus Araponga e Fernanda Medeiros, e mediação de Adelino Mont’Alverne



22/04 (Domingo)

14h – Oficina infantil de pintura, com Leonel Mattos

16h – Teatro infantil: “PUMM – Por Um Mundo Melhor”

18h – Palestra “Moda na terceira idade”, com Ludmila Olicar e Kika Maia



23/04 (Segunda)

19h – Palestra “Os desafios da beleza na geração selfie”, com Luisa Suassuna, Mai Saraiva, Vanessa Ventura e Renata Dias



24/04 (Terça)

18h – Bate-papo “A arte como ferramenta de inclusão” (Nicho Down)



25/04 (Quarta)

17h – Palestra “Beleza, imagem e comportamento”, com Priscila Seijo, Francine Garbelotti e Luisa Suassuna

19h – Apresentação do Conservatório de Música Schubert



26/04 (Quinta)

17h – Apresentação de Hip-Hop

17h – Pintura de grafite ao vivo

19h – Mesa-redonda “Caminhos da Moda”, com Agnes Bezerra e Marcus Vinícius Souza



27/04 (Sexta)

17h – Mesa-redonda “Moda e Atitude”, com Livia Cady, João Caldas, Sika Caico e Chico Peres, e mediação de Kika Maia

19h – Apresentação do violonista Filipe Evans



28/04 (Sábado)

11h – Atração infantil: Stripulia

14h – Oficina infantil de reciclagem de papel (Centro Público de Economia Solidária)

16h – Contação de histórias (Feira de livros Letrinha)

17h – Bate-papo com influenciadores digitais, com Ruy Filho, Iasmine Fernandes, Maria Clara Lauton e Letícia Santana, e mediação de Adelino Mont’Alverne



29/04 (Domingo)

14h – Oficina de estamparia infantil, com Géssica Lima e Lia Viana

16h – Apresentação do grupo infantil Espaço Musical