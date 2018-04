Ciro Gomes se irrita em entrevista e dá 'tapa' em blogueiro

Pré-candidato à Presidência da República não gostou dos questionamentos de Arthur Val

Pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes se desentendeu com um blogueiro durante o Fórum da Liberdade, nesta segunda-feira (9), em Porto Alegre. Ele se irritou com as perguntas do blogueiro Arthur de Val, do canal Mamãe Falei.

Arthur perguntou ao político sobre declarações antigas dele, quando afirmou que ia receber Sergio Moro 'a bala' e iria organizar um sequestro para livrar Lula da condenação. O pré-candidato negou que tenha falado isso. Então, o blogueiro disse que iria editar a entrevista e colocar o vídeo para contrapor as respostas de Ciro.

Ciro se irritou e deu o 'pescotapa' no blogueiro, que reagiu em tom agressivo: 'você acha que eu sou a Patrícia Pillar pra você me bater? Tá pensando que está no Nordeste onde você é coronel?'

Depois, uma pessoa da equipe de Ciro Gomes jogou refrigerante nos pés do blogueiro.