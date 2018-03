Clássico dos jogos de luta, Street Fighter vai virar série de TV

Programa ainda não tem data de estreia

Atenção todos os gamers, principalmente os da década de 1990. O jogo Street Fighter 2 vai virar uma série de televisão, que ainda não tem data para estrear. A produção é assinada por Joey Ansah, Jacqueline Quella e Mark Wooding, que já criaram uma websérie com os lutadores.

Foto: Divulgação

De acordo com eles, o público pode esperar pelos principais personagens do jogo de luta na telinha. Assim, é bom a gente já ir esperando Ryu, Ken, Guile e Chun-Li que enfrentarão juntos M. Bison, a mente maligna por trás da organização criminosa Shadaloo.

"Street Fighter é uma franquia global, que conseguiu o sucesso comercial e angariou milhares de fãs nos últimos 30 anos. Sua principal força é a grande diversidade dos seus personagens e a força das mulheres no jogo. Isso nos permite criar um ambiente inclusive no nosso universo televisivo", afirmou Mark Gordon, presidente da eOne, produtora responsável por levar a franquia para a TV, em entrevista ao The Wrap.

A franquia de jogos já foi adaptada para o cinema duas vezes, mas sem muito sucesso, uma delas, inclusive, com presença de Jean-Claude van Damme e Raul Julia, "Street Fighter: A Última Batalha" (1994). Em 2009, mais uma vez ganhou as telonas no filme "Street Fighter: A Lenda de Chun-Li".