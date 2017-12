Registro foi feito na turnê nacional que reuniu o grupo após décadas e que marcou a reabertura da Concha Acústica em 2016

Muita gente nem era nascida quando uma trupe de artistas considerados “loucos mas talentosos” lançou em 1972 um disco que iria se tornar um clássico: Acabou Chorare. A ponto de, em 2007, a Revista Rolling Stones ter eleto o trabalho como o maior disco da música brasileira de todos os tempos.





Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Baby Consuelo: DVD traz repertório com 22 sucessos (Foto:Evandro Veiga/Arquivo Correio)

Cultuado pelas antigas gerações, era um desejo antigo ver o registro audiovisual desse clássico. E a oportunidade veio quando Baby do Brasil, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão foram convidados para fazer o show de reabertura da Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em 2016, com o repertório do disco. Era o motivo que faltava. O show bombou, pois todos queriam assisti-lo. Com isso, o grupo entrou em turnê Brasil afora, até que veio a gravação do DVD.



Batizado como Acabou Chorare, Os Novos Baianos se Encontram (Som Livre), o DVD foi gravado este ano no Rio de Janeiro com um time de peso: Andrucha Waddington e Mini Kerti assina a direção, com produção da Conspiração Filmes. Fernanda Young responde pela fotografia, Gringo Cardia pelo cenário e Moraes Moreira e Pepeu Gomes pela produção musical.



Durante 125 minutos, o que se vê e ouve é uma verdadeira viagem sonora belo som dos Novos Baianos. E para impactar, o grupo chega ao palco com um carro personalizado e abre o show com Anos 70 (Moraes, Pepeu, Baby, Galvão e Paulinho). Nada mais apropriado para relembrar uma década que, mesmo com o país vivendo uma ditadura, havia uma maneira de ser feliz com uma música contagiante.

Ao todo, são 22 canções. Entre elas, Infinito Circular (Moraes, Baby, Pepeu e Galvão), Dê um Rolê (Moraes e Galvão) imortalizada por Gal Costa no icônico show Fa-Tal; A Menina Dança (Moraes e Galvão), depois regravada por Marisa Monte; e Preta Pretinha (Moraes e Galvão) que virou um hino de toda uma geração. Tem também os clássicos Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso), O Samba da Minha Terra (Dorival Caymmi) Chega de Saudade (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) e Brasil Pandeiro (Assis Valente).

Especial

O show tem um número instrumental com os irmãos de Pepeu Gomes, Jorginho e Didi. O conteúdo extra de Acabou Chorare - Os Novos Baianos se Encontram traz os poemas Retrato Pensado, declamado por Luiz Galvão, e Brasileira Academia na voz de Moraes Moreira. O lançamento também chega de forma especial ao Facebook, com um hand álbum trazendo conteúdo exclusivo da banda.



FICHA

DVD : Acabou Chorare - Os Novos baianos se Encontram

Direção: Andrucha Waddington e Mini Kerti

Direção Musical: Moraes Moreira e Pepeu Gomes

Gravadora: EMI

Preço: R$29,90 (média)