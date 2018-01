Claudia Leitte dá lição de moral em fã por causa de selfie; veja

'Pare de fazer selfie, olhe para mim', pediu a cantora, que fez um discurso motivador para a fã

Claudia Leitte está dando o que falar por conta de uma lição de moral que deu no show que apresentou na cidade de Itapemirim, no Espírito Santo, na última sexta-feira (19). A cantora chamou uma fã ao palco e, em vez da garota prestar atenção no que a cantora tinha a dizer, ela só queria tirar uma selfie com o celular. Foi então, que Claudia começou seu discurso. "Pare de fazer selfie, olhe para mim", pediu a cantora.

Vendo a insistência da jovem, Claudia tirou o celular de sua mão e deu uma bronca que acabou funcionando como lição de moral motivadora: "Quando você viver uma coisa muito especial na sua vida, você me promete que não vai ficar só no celular tirando foto, você vai viver isso? Promete? Quando você arranjar um namorado, você vai beijar. Quando você encontrar sua mãe em casa, você vai abraçar sua mãe. E quando você fizer qualquer coisa muito especial, você precisa primeiro guardar no seu coração. Eu fiquei buscando seu olho e você tava olhando esse negócio aqui [o celular]. Sim, eu quero abraço. Eu quero abraço! [e abraça]. Você vai me abraçar de novo? Não vai. É isso que vale".

Assista ao momento.