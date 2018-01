Claudia Leitte lança Carnaval, música em parceria com Pitbull

Cantora e rapper americano abrem Carnaval de Salvador na quinta-feira (8)

Para celebrar os 10 anos de carreira solo completados em 2018, a cantora Claudia Leitte lançou a música Carnaval. O single, em parceria com o rapper americano Pitbull, é cantado em inglês e espanhol e já está disponível em todas as plataformas digitais. Essa é mais uma das apostas do Verão de Claudia Leitte, que tem investido em outros dois hits: Baldin de Gelo e Lacradora, essa última em parceria com a dupla Maiara e Maraisa, que também marcará presença no Carnaval de Salvador no dia 13, no bloco Largadinho.

Pitbull também virá ao Brasil para desfilar junto à loira na abertura do Carnaval de Salvador. Os dois desfilam em um trio independente no Circuito Dodô (Barra-Ondina), na quinta-feira (8). Com o tema saúde (referência também ao bairro em que viveu em Salvador), a agenda da cantora termina somente no dia 17, quando leva seu bloco Largadinho pela primeira vez a São Paulo “Carnaval, além daquilo que o título já entrega, é uma música muito especial para mim porque é alegre e tem a minha identidade ao mesmo tempo em que trago para o meu trabalho novos ritmos”, explica Claudia.

Para ela, a música também é um reencontro com a sua história, por isso, a retomada da parceria com Pitbull. Foi ao lado dele e de Jennifer Lopez que ela ela tornou-se uma das seis brasileiras a constar, por seis semanas consecutivas, no Top 100 da parada americana da revista Billboard com We Are One, de 2014.



O lançamento de Carnaval, em inglês e espanhol, tem a ver com a estratégia de internacionalização da carreira da loira. Em 2011, Claudia convidou Ricky Martin para gravar Samba, com trechos em inglês. Após inúmeras incursões em inglês e espanhol, ela recentemente apostou também em singles como Signs (2015) e Shiver Down My Spine (2016), ambas em inglês, bem como com o porto-riquenho Daddy Yankee gravou o sucesso Corazón (2015), inteiramente em espanhol.





Confira agenda de Claudia Leitte em fevereiro:

08/02 – Abertura do Carnaval com Pitbull (Barra-Ondina) – Salvador/BA

09/02 – Blow Out com Pitbull (Barra-Ondina) – Salvador/BA

10/02 – Camarote Skol – Salvador/BA

11/02 – Trio Sem Cordas (Campo Grande) – Salvador/BA

13/02 – Largadinho com Maira e Maraisa (Barra-Ondina) – Salvador/BA

17/02 – Largadinho em São Paulo (Rua 23 de maio) – São Paulo/SP