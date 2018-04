Claudia Leitte mergulha em banheira de leite no clipe de Pode Ter; assista

Canção gravada na Bahia e filmada em Los Angeles chega as plataformas digitais nesta quinta (12)

A cantora Claudia Leitte lançou nesta quinta-feira (12) seu novo single e clipe Pode Ter. A canção chega agora em todas as plataformas digitais, com direito a videoclipe.

“Pode ter é uma música que fala sobre a tolerância, a diversidade e principalmente, o respeito”, explica Claudia que realizou a música e sua obra visual a partir de sua parceria com Perlatte, marca de enzima para intolerância à lactose da qual é garota-propaganda.

Segundo a cantora, Los Angeles, o cenário do clipe, traduz sua vontade em levantar essa bandeira, por ser uma cidade reconhecida mundialmente por seu respeito à tolerância. “Pensamos nos detalhes” explica Cláudia, que além das paisagens da Califórnia, literalmente mergulha numa banheira de leite. A letra ficou a cargo de Thierry, a produção musical por conta da artista e de Luciano Pinto, a direção do vídeo assinada por Mess Santos, parceiros em seus recentes sucessos como Taquitá e Baldin de Gelo, além do stylist Yan Acioli, que cuidou de seu figurino.

Pode Ter chega às rádios e ao Youtube no ano em que a cantora comemora seus dez anos de carreira solo com seus hits recém-lançados Carnaval, Baldin de Gelo e Lacradora figurando na lista das canções mais pedidas nas rádios do país. Assista ao clipe.

Letra da Música

Uh lá lá lá

Pode ter conselho ou pode ser do meu jeito

Pode ter cantada mas aceite o meu não

Pode ter coragem pra fugir do medo

Para intolerância, pode ter informação

Pode ter juízo, pode ter loucura

Pode ter dureza, pode ter doçura

Pode ter conversa mas não pode ter grito

Pode ter folia, pode ter sorriso.

Refrão (2 vezes):

Pode crer, pode ter, pode crer

Pode rebolar, pode remexer

Pode crer, pode ter, pode crer

Pode subir, pode descer

Pode ter vontade, mas respeite a minha

Pode ter shortinho, pode ter sainha

Pode ter fé, pode ter nada

Pode ter filminho, pode ter balada

Pode ter leite com ou sem café

Pode ter a opção de ser o que quiser

Refrão (2 vezes)