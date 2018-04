Claudia Raia relembra momentos ruins com Alexandre Frota

A atriz participou do programa 'Vai, Fernandinha', na última segunda-feira

O primeiro episódio da terceira temporada do programa "Vai, Fernandinha", do Multishow, apresentado por Fernanda Souza, contou com a participação de Claudia Raia. Durante a entrevista, a atriz relembrou seu casamento caótico com Alexandre Frota. A união já começou sem a "bênção" da mãe da global e cheia de confusão na cerimônia.



Os atores Claudia Raia e Alexandre Frota contracenaram na novela "Sassaricando" (1987-88) e oficializaram o relacionamento em 1986. A união durou até o ano de 1989.

(Foto: Reprodução)

A família da artista era contra a união deles e a mãe da atriz chegou a aconselhá-la para não casar: "Não casa, este homem não é para você”. No dia do casamento, a família dela não compareceu, pois a mãe de Claudia estava no hospital acompanhada da outra filha para tratamento de uma hemorragia.



Na sequência de coisas trágicas, a cerimônia foi marcada por muitos perrengues."O Alexandre foi no Chacrinha e avisou o pessoal que ia casar segunda, 19h, na igreja da Candelária. Tinha 10 mil pessoas na porta da igreja. Fui deitada no carro e, quando abriu a porta, estiquei o pé e uma fã tomou meu sapato. Saí com um pé só, fiquei horas na meia ponta". Ela ainda lembrou que os fãs picotaram seu véu.

Uma tragédia chama outra

A lua de mel também foi cheia de problemas. Claudia e Alexandre embarcaram em um cruzeiro para o Havaí. "Odeio praia, onda, o que vou fazer no Havaí? Não tinha como dar certo. Mandei fazer ternos, ele não usou nenhum. Ele pegou a chapeleira e jogou no mar. Eu vendo meus chapéus de linho indo embora, Não acreditava que eu casei com essa pessoa. Falei: 'não vou ficar com você'. Peguei outro quarto para mim e fiquei 5 dias brigada com ele, no mesmo navio", relembrou ela.

Confira a entrevista: