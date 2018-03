Cleo Pires faz foto sensual e incendeia redes sociais; veja

Atriz usou um body cavadíssimo e fez o clique

Você piscou e Cleo Pires fez mais uma aparição sexy. Dessa vez, a filha de Gloria Pires e Fábio Junior posou com um body cavadíssimo enuanto se maquiava em frente ao espelho. Não satisfeita, ela foi além: na foto, ela aparece de costas mostrando bastante.

"This girl is on fire", diz a legenda da foto. "Essa garota está e chamas", em português. Mas as chamas não são necessarimente de fogo, se vocês podem entender.

Postada na noite desta sexta-feira, a imagem já tem mais de 800 mil curtidas e ganhou comentários elogiosos para a garota incendiada. "Meu Deus menina que isso", comentou uma seguidora. "Você mexe com qualquer imaginação do homem", escreveu um fã.