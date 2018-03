Cleo Pires lança suas primeiras músicas como cantora; ouça

Internautas apontaram uma 'semelhança' entre as músicas de Cleo e as da artista Lana Del Rey

Após ter anunciado que se arriscaria na carreira de cantora, a atriz Cleo Pires lançou seu primeiro trabalho no mundo musical em suas plataformas digitais nesta segunda-feira, 19.



"Nasceu! Meu projeto do coração. O EP Jungle Kid tá no ar! Em todas as plataformas. Emoção de lançamento! Ainda iremos falar muito sobre ele! Feliz, feliz, feliz!", comemorou em seu Instagram.



Em suas primeiras músicas, a cantora misturou momentos em que canta em português com outras na língua inglesa. Além da faixa de mesmo nome que o título, ainda traz Impulses, Cloud, Bandida e Faz o Que Tem Que Fazer.



O trabalho no ramo musical parece ser algo de família: seu pai, Fábio Júnior, e seu irmão, Fiuk, também são cantores.



Na plataforma Spotify, porém, algumas canções saíram com os nomes trocados. "Já, já arruma!", garantiu.



Entre críticas e elogios, alguns internautas apontaram uma 'semelhança' entre as músicas de Cleo e as da artista Lana Del Rey.