Cléo Pires ousa na customização do abadá e mostra seios em camarote

Look fez tanto sucesso que a atriz repetiu a dose

A atriz Cleo Pires, 35, causou com a customização dos abadás para curtir o Carnaval desde ano. A artista marcou presença em camarotes para assistir aos desfiles das escola de samba do Rio de Janeiro com os seios à mostra.

No domingo (11), ela apostou em um recorte na parte da frente e cobriu os mamilos com adesivos em formato de coração. "Vocês queriam lacração, babys? Aqui estou toda trabalhada no coração", escreveu Cleo no Instagram.

Na segunda (12), a atriz repetiu a dose. "Eu fiquei feliz com toda a repercussão, preparei looks especiais para vir para cá. Aí venho com algo tapando e só mostro na hora da foto, para não estragar a surpresa. Mas achei muito legal que várias pessoas já vieram falar comigo e o retorno foi bem positivo", contou.