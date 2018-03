Clima entre Kaysar e Patrícia esquenta no BBB: 'Só botar a camisinha'

O clima entre os dois participantes esquentou na madrugada desta segunda-feira (12)

Com medo de ser a próxima eliminada no Big Brother Brasil (BBB 18), Patrícia prometeu que irá aproveitar cada minuto com Kaysar. Após a formação do paredão que a colocou na disputa ao lado de Diego e Caruso, o clima entre os dois esquentou na madrugada desta segunda-feira (12).

“Muito bom ficar perto de você. Se eu for embora, eu vou sentir muita falta de você”, disse a sister. O sírio não aguentou e puxou Patrícia para perto e falou sobre fazer sexo, mas ela negou. Com beijos cada vez gerando um clima mais quente, o brother investiu mais uma vez e cochichou no ouvido de Patrícia: “Só botar camisinha”.

“Que calor! Me deu um fogo”, disse Patrícia após sair das cobertas.