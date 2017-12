Coca-Cola elegerá três cantores para parceria em música inédita

Nove artistas estampam latas da promoção da fabricante de refrigerantes

Os fãs de música podem conferir a partir desta terça-feira (26), na TV aberta de todo o país, o vídeo da aguardada campanha Coca-Cola Fan Feat, que vai eleger três cantores para parceria em música inédita. Anitta, Luan Santana, Ludmilla, Pabllo Vittar, Projota, Simone e Simaria, Solange Almeida, Thiaguinho e Valesca aparecem juntos no filme, que ganhou linguagem de videoclipe pelas mãos de Bruno Ilogti, da O2Filmes, um dos diretores mais cobiçados do cenário musical no momento.



As novas embalagens de Coca-Cola e Coca Cola Zero Açúcar trazem a imagem do rosto de cada um dos artistas com um trecho de suas músicas. Os fãs escolherão três artistas para formar um novo feat. – ou seja, um trabalho em parceria. Cada embalagem é um voto em potencial. O trio de eleitos vai gravar uma musica inédita e um videoclipe, e serão as estrelas de um show ao final da campanha.

Os 100 eleitores de cada artista vencedor que mais votaram ganharão ingressos para assistir ao show, com um acompanhante. Os 10 mais engajados de cada artista terão acesso a outros prêmios, como assistir à gravação do clipe e encontrar com o artista no dia do show, produzido e transmitido ao vivo pela Vevo Brasil, que assina a curadoria e gestão artística da campanha.

Como votar

• 1. Com a embalagem do seu artista favorito, cadastre-se no site www.coca-cola.fm

• 2. Use a câmera para reconhecer o rosto na embalagem e confirme o voto no artista;

• 3. Além de votar, você vai receber em primeira mão a nova música e o novo clipe quando forem lançados;

• 4. Para concorrer a experiências com seus ídolos, você precisa enviar a foto da nota fiscal de compra das embalagens.