Coelba oferece 270 vagas em curso gratuito para professores na Bahia 

Formação é sobre uso seguro e eficiente da energia elétrica

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) está com inscrições abertas pra cursos gratuitos voltado para educadores do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio de escolas públicas e particulares um curso gratuito sobre uso seguro e eficiente da energia. O curso tem temática transversal, que pode ser aplicada a múltiplas disciplinas - como matemática, português e ciências.

Estão disponíveis 270 vagas nas cidades de Feira de Santana e Senhor do Bonfim. Os educadores de Feira de Santana têm até o dia 25 de fevereiro para fazer a inscrição e os de Senhor do Bonfim até o dia 02 de março. Posteriormente, serão abertas turmas de formação também nos municípios de Barreiras e Vitória da Conquista.

O curso possui carga horária de 30 horas, sendo 24 horas presenciais, divididas em três dias, mais 6 horas de práticas com aplicação da metodologia nas escolas, e tem como objetivo formar educadores que mobilizem as comunidades escolares sobre a utilização dos recursos naturais, compreendendo toda cadeia energética e incentivando o uso consciente de energia elétrica como forma de preservação do meio ambiente. Ao todo, desde que foi iniciada em 2013, a qualificação já foi aplicada a 1.131 educadores no Estado.

A formação integra o Programa de Eficiência Energética da distribuidora, aprovado pela Aneel, e utiliza a metodologia Energia que Transforma - desenvolvida pela Fundação Roberto Marinho/Canal Futura em parceria com o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel/ Eletrobrás. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.e-inscrição.com/cursoeqt/energiaquetransforma-ba2018.





Município



Período de Inscrição



Realização do Curso



Feira de Santana (Turma 1)



Até 25/02



26/02 à 28/02



Feira de Santana (Turma 2)



Até 25/02



28/02 à 02/03



Senhor do Bonfim (Turma 1)



Até 02/03



05/03 à 07/03



Senhor do Bonfim (Turma 2)



Até 02/03



07/03 à 09/03