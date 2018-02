Coelba usa Carro de Termovisão para inspeção da rede elétrica durante o Carnaval

Tecnologia utiliza câmera térmica para identificar pontos aquecidos na fiação

Pela primeira vez, a rede elétrica do circuito do Carnaval de Salvador é monitorada por Carro de Termovisão, um veículo equipado com câmera de zoom com capacidade para ampliar a imagem em até 40 vezes, em 360°; e uma câmera térmica, capaz de identificar um ponto aquecido, fora do normal na rede, evitando assim uma possível interrupção de energia. O veículo vai circular pelas ruas do circuito da festa para identificar antecipadamente, problemas na distribuição de energia.

As fotografias da câmera térmica, que captura qualquer tipo de calor, são enviadas para o computador que fica dentro do veículo. O software faz o tratamento da informação da imagem para identificar o problema. A partir daí, os inspetores enviam o relatório da situação para a área responsável, que inclui o local na rota de manutenção com aviso de prioridade.

“A utilização do carro de Termovisão aumenta a velocidade e a capacidade de inspeção nos equipamentos da rede, já que a avaliação do problema é feita na hora”, analisa José Carlos Porpino, gerente de Operação da Coelba.

Sensores inteligentes na rede elétrica enviam informações via satélite (Divulgação)

Outro investimento da concessionária em novas tecnologias é o “Sensor Inteligente”. Foram instalados, nos circuitos do Carnaval, 24 conjuntos de sensores, que também ficam diretamente ligados ao Centro de Operações da Coelba, em Narandiba, fornecendo informações, via satélite, sobre a rede elétrica onde estão instalados. “A tecnologia permite identificar e localizar, em tempo real e com precisão, possíveis problemas na rede”, explica Porpino.

A Coelba investiu R$ 8 milhões de reais na “Operação Carnaval” nos serviços de manutenção preventiva e melhoramentos na rede elétrica nos circuitos da festa. O planejamento da Coelba envolve ainda um esquema especial de atendimento às solicitações de emergência durante os dias de festa. Serão mais de 200 profissionais por dia, envolvidos diretamente na “Operação Carnaval”, incluindo equipes trabalhando em locais estratégicos ao longo dos circuitos da folia e no carnaval dos bairros.

A central de atendimento 116 permanece à disposição para qualquer solicitação que envolva a rede elétrica. Em caso de falta de energia, está disponível, também, o SMS gratuito 26.560 – basta enviar o número da conta contrato que a ocorrência será registrada e uma mensagem de retorno, com o número do protocolo e a previsão de atendimento, será enviada como resposta.

Durante a “Operação Carnaval” a Coelba intensifica a campanha pelo comportamento seguro com a rede elétrica, com informações e dicas de segurança para a população.

PRINCIPAIS DICAS DE SEGURANÇA COM RELAÇÃO À REDE ELÉTRICA NO CARNAVAL:

- Em caso de fio caído, não se aproximar e avisar à Coelba.

- Não jogar serpentina em direção à rede elétrica.

- Não aproximar “bastão de selfie” da rede elétrica.

- Não subir em postes, marquises e árvores que estejam próximos à rede elétrica.

- Não fazer ligação clandestina de energia. Além de colocar a vida em risco, é crime.

- Não colocar enfeites e nem jogar objetos na rede elétrica.

- Evitar que balões (blimps) e placas de propaganda toquem na rede elétrica.

- Não direcionar jatos d’água à rede elétrica.

- É obrigatória a instalação do aterramento das estruturas metálicas de barracas e balcões.

- Em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica, avisar imediatamente à Coelba através do número 116.

Mais informações em www.vamosdarumbasta.com.br, plataforma de conteúdo da campanha de Segurança da Coelba.