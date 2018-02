Coleção de bibelôs do artista plástico Eckenberger seguirá para Portugal

Por Ronaldo Jacobina

A coleção de bibelôs que integra o acervo de cerca mil peças do artista plástico Reinaldo Eckenberger, morto no ano passado, será doada ao Museu de Arte Bruta, em Portugal. O argentino, que viveu a maior parte de sua vida na Bahia, tinha um apreço tão especial por esta série que nunca quis comercializá-la. A paixão era tanta que continuou produzindo novas peças até dias antes de sua morte. O restante das obras deve ficar na Bahia, segundo desejo do artista expressado em seu testamento.

Bibelôs de Eckenberger (Foto: Divulgação)

Todas as peças que estavam no casarão onde viveu, no Carmo, no Centro Histórico, já foram retiradas de lá e levadas para o Palacete das Artes – Museu Rodin, na Graça, por questões de segurança e manutenção. Ainda não há data prevista para o embarque da coleção para a Europa. Os representantes de Eckenberger querem, antes de enviá-la, realizar uma grande exposição no Brasil. Para isso, a Trevo Produções, que realizou a mostra dos 50 anos de carreira do artista, está buscando apoio para a viabilização.

Festa, fé e devoção

O dia de ontem foi todo de reverências à Rainha do Mar. Do Rio Vermelho à Avenida Contorno, pipocaram festas privadas e muita animação. O empresário e decorador Nino Nogueira abriu as portas do seu apartamento bem cedinho para um café da manhã cheio de charme e de gente do bem. O encontro, que estava previsto para acontecer das 8h às 10h, seguiu até o fim do dia. Por lá passaram Ozana Barreto, Paulo Vaz, Gal Villas Boas, Flavio Venturini, Valter Bahia Filho, Lídia Sepúlveda.

Flavio Venturini e Nino Nogueira (Foto: Divulgação)

Cinema no quintal

A família Velloso reuniu amigos no quintal de sua casa, em Santo Amaro da Purificação, na última quarta-feira (31), para assistir ao documentário Fevereiros, do cineasta Marcio Debellian.

Bethânia e Caetano (Foto: Divulgação)

Maria Bethânia, vestida de vermelho, como convém a uma filha de Iansã, era uma das mais animadas. E não à toa. Afinal, o filme registra a vitória da Mangueira com o enredo em homenagem a ela. A obra é uma coprodução da Debê Produções em parceria com a GloboNews, Globo Filmes e Canal Brasil. Além da cantora, os irmãos Mabel e Caetano, que participaram da sessão.

Assoberbada

A agenda da secretaria estadual de Cultura, Arany Santana, deve estar mesmo muito cheia. Esta semana, a gestora pública renunciou a seu assento no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Município de Salvador. Em carta endereçada à Fundação Gregório de Mattos, a secretária, que tem na sua pasta, dentre outras atribuições, a função de zelar pelo patrimônio cultural, indicou para seu lugar Mateus Torres Barbosa.

Ela entende do riscado

Aline Riscado confirmou presença na sexta-feira de Carnaval nos camarotes Club e Harém, espaços que têm patrocínio da cervejaria Itaipava, da qual ela é garota propaganda. Daqui, a modelo, dançarina e atriz segue fazendo presença nos eventos patrocinados pela marca. Este ano, o Grupo Petrópolis, dono da marca de cerveja, está investindo R$ 2,8 milhões na folia baiana.

Foto: Divulgação

Haja fôlego!

A turma do camarote Skol Beats está preparando uma surpresa para o último dia de folia. Quem aguentar ver o dia clarear na Quarta-feira de Cinzas poderá curtir uma festa extra (after) na piscina do Clube Espanhol até o meio-dia. Quem assina a balada é o selo de festas Sollares que montou um line up de tirar o fôlego - de quem ainda tiver – para a ocasião. Estarão por lá os DJs Illuzionize, Rodrigo Bouzon, Havel e Moika.

(Foto:Fred Pontes/Divulgação) Felipe Bratfisch entre os irmãos Binho e Guto Ulm no lançamento da Skol Beats

Outros tempos

1 Caetano Veloso foi convidado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, o Moma, para discutir a obra da modernista Tarsila do Amaral (1886-1973), no dia 26 de março, durante a exposição da artista que vai reunir 120 obras de sua autoria, de 11 de fevereiro a 3 de junho. A escolha dos organizadores pelo baiano foi em função do seu livro Verdade Tropical, que ganhou reedição este ano, ter sido fonte de pesquisa sobre a artista brasileira para os curadores da mostra.

2 Os ensaios de Verão prometidos pela cantora Márcia Castro não aconteceram este ano por falta de patrocínio. Mas não é por isso que a baiana, que está com clipe novo nas plataformas digitais, vai ficar de fora do Carnaval. No dia 4, ela desfila no Furdunço, no circuito Ondina–Barra. Dia 11, retorna à avenida comandando o trio Olla, tendo como convidado o DJ e produtor Lucio K, com quem repetirá a apresentação nos dias 12 e 13, respectivamente, no subúrbio ferroviário e em Pau da Lima.

Folia dos Caloula

Marta e Sérgio Caloula, receberam um grupo de amigos para celebrar a rainha do mar em seu belo casarão histórico no Rio Vermelho. Do menu a decoração, tudo remetia ao verão baiano. Maurício e a mulher, a arquiteta Ana Paula Magalhães, eram os mais animados.