Coleção de bibelôs do artista plástico Eckenberger será enviada à Portugal

A coleção de bibelôs que integra o acervo de cerca mil peças do artista plástico Reinaldo Eckenberger, morto no ano passado, será doada ao Museu de Arte Bruta, em Portugal. O argentino, que viveu a maior parte de sua vida na Bahia, tinha um apreço tão especial por esta série que nunca quis comercializá-la. A paixão era tanta que continuou produzindo novas peças até dias antes de sua morte. O restante das obras deve ficar na Bahia, segundo desejo do artista expressado em seu testamento. Todas as peças que estavam no casarão onde viveu, no Carmo, no Centro Histórico, já foram retiradas de lá e levadas para o Palacete das Artes – Museu Rodin, na Graça, por questões de segurança e manutenção. Ainda não há data prevista para o embarque da coleção para a Europa. Os representantes de Eckenberger querem, antes de envia-la, realizar uma grande exposição no Brasil. Para isso, a Trevo Produções, que realizou a mostra dos 50 anos de carreira do artista, está buscando apoio para a viabilização.

Coleção de bibelôs do artista Reinaldo Eckenberger deve ser apresentada em mostra antes de seguir para Europa





Festa, fé e devoção

O dia de ontem foi todo de reverências a Rainha do Mar. Do Rio Vermelho à Avenida Contorno, pipocaram festas privadas e muita animação. O empresário e decorador Nino Nogueira, abriu as portas do seu apartamento bem cedinho para um café da manhã cheio de charme e de gente do bem. O encontro que estava previsto para acontecer das 8h às 10h, seguiu até o fim do dia. Por lá passaram Ozana Barreto, Paulo Vaz, Gal Villas Boas, Flavio Venturini, Valter Bahia Filho, Lídia Sepúlveda, Laura Tanure e um monte de amigos do anfitrião que todos os anos bate ponto por lá.

Flavio Venturini bateu ponto na festa de Nino Nogueira antes de seguir com a família para Garapuá onde passará o Carnaval

Já que não tem tu...

Os ensaios de verão prometidos pela cantora Márcia Castro não aconteceram este ano por falta de patrocínio. Mas não é por isso que a baiana, que está com clipe novo nas plataformas digitais, vai ficar de fora do Carnaval. No dia 4, ela desfila no Furdunço, no circuito Ondina – Barra. Dia 11, retorna a avenida comandando o trio Olla, tendo como convidado o DJ e produtor Lucio K, com quem repetirá a apresentação nos dias 12 e 13, respectivamente, no subúrbio ferroviário e em Pau da Lima.

Haja fôlego!

A turma do camarote Skol Beats está preparando uma surpresa para o último dia de folia. Quem aguentar ver o dia clarear na Quarta-feira de Cinzas poderá curtir uma festa extra (after) na piscina do Clube Espanhol até o meio-dia. Quem assina a balada é o selo de festas Sollares que montou um line up de tirar o fôlego - de quem ainda tiver – para a ocasião. Estarão por lá os DJs Illuzionize, Rodrigo Bouzon, Havel e Moika.

Felipe Bratfisch entre os irmãos Binho e Guto Ulm no lançamento da Skol Beats

Ela entende do riscado

Aline Riscado confirmou presença na sexta-feira de Carnaval nos camarotes Club e Harém, espaços que têm patrocínio da cervejaria Itaipava, da qual ela é garota propaganda. Daqui, a modelo, dançarina e atriz segue fazendo presenças nos eventos patrocinados pela marca. Riscado viaja na companhia do personal stylist, Alberth Franconaid, responsável por seus looks. Este ano, o Grupo Petrópolis, dono da marca de cerveja, está investindo R$ 2,8 milhões na folia baiana.



A modelo, atriz e bailarina, Aline Riscado viaja acompanhada do seu personal stylist Alberth Franconaid

Cinema no quintal

A família Velloso reuniu amigos no quintal de sua casa, em Santo Amaro da Purificação, na última quarta-feira (31), para assistir ao documentário Fevereiros, do cineasta Marcio Debellian. Maria Bethânia, vestido de vermelho, como convém a uma filha de Iansã, era uma das mais animadas. E não á toa. Afinal, o filme registra a vitória da Mangueira com o enredo em homenagem a ela. A obra é uma coprodução da Debê Produções em parceria com a GloboNews, Globo Filmes e Canal Brasil. Além da cantora, os irmãos Mabel e Caetano, que participaram da sessão especial, deram depoimento para o filme.

Os irmãos Maria Bethânia e Caetano Veloso assistiram juntos, no quintal da casa de Santo Amaro, o documentário Fevereiros

Assoberbada

A agenda da secretaria estadual de Cultura, Arany Santana, deve estar mesmo muito cheia. Esta semana, a gestora pública renunciou a seu assento no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Município de Salvador. Em carta endereçada à Fundação Gregório de Mattos, a secretária, que tem na sua pasta, dentre outras atribuições, a função de zelar pelo patrimônio cultural, indicou para seu lugar Mateus Torres Barbosa.

Arte tropical

Caetano Veloso foi convidado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, o Moma, para discutir a obra da modernista Tarsila do Amaral (1886-1973), no dia 26 de março, durante a exposição da artista que vai reunir 120 obras de sua autoria, de 11 de fevereiro a 3 de junho. A escolha dos organizadores pelo baiano foi em função do seu livro Verdade tropical, que ganhou reedição este ano, ter sido fonte de pesquisa sobre a artista brasileira para os curadores da mostra.

Folia dos Caloula

Marta e Sérgio Caloula, receberam um grupo de amigos para celebrar a rainha do mar em seu belo casarão histórico no Rio Vermelho. Do menu a decoração, tudo remetia ao verão baiano. Maurício e a mulher, a arquiteta Ana Paula Magalhães, eram os mais animados.



O casal Marta e Sérgio Caloula realizaram seu tradicional almoço de Iemanjá e contaram com as presenças de Mauricio e Ana Paula Magalhães