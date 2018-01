Colégio Militar de Cajazeiras é o 2º mais disputado; confira sorteados

Em caso de desistência ou problema na matrícula, será divulgada uma lista para preenchimento dos suplentes

O Colégio da Polícia Militar em Cajazeiras, recém construído, superou expectativas e foi o segundo mais disputado no sorteio eletrônico realizado na manhã desta sexta-feira (12), no Instituto Anísio Teixeira (IAT).

Ao todo foram 38.002 candidatos inscritos para um total de 2.694 vagas para os Colégios Militares no interior e em Salvador e 7.816 inscritos para 32 vagas do Centro Municipal de Educação Infantil - Nossa Senhora das Graças. O novo CPM Cajazeiras disponibilizou 330 vagas para os novos alunos.

Segundo o secretário da educação, Walter Pinheiro, em 2019 o governo do Estado deve investir na ampliação do CPM Cajazeiras, que teve uma grande procura de vagas, perdendo apenas para o tradicional CPM Dendezeiros e ficando á frente do CPM Feira de Santana. “Tivemos uma grande procura em Cajazeiras e com certeza iremos trabalhar para ampliar o número de vagas, garantindo um ensino de qualidade para a região”, explicou.

Sorteio

O diretor de ensino do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da Polícia Militar, coronel Sérgio Baqueiro, presidiu a comissão estratégica responsável pelo sorteio eletrônico e comentou como funciona este processo. “Temos um setor de modernidade que trabalha exclusivamente com o sistema de sorteio, com simulação e mecanismos de amostragem. O processo é totalmente imparcial, garantindo igualdade para todos os candidatos, seja ele filho de policial ou não” afirmou.

Em nota, a PM informou ao CORREIO que, durante o sorteio das vagas, foram divulgados os nomes dos jovens que estão habilitados para realizar a matrícula, conforme as orientações apresentadas no edital, como a apresentação dos documentos pessoais e escolares.

Para efetivação da matrícula, os pais ou o responsável legal pelo candidato, contemplado e suplente convocado em listas publicadas no site oficial, deverão dirigir-se a Unidade do CPM escolhida no ato da inscrição, entre os dias

15 e 18 de janeiro das 8h às 17h. Em caso de desistência ou de alguma inconsistência na fase de apresentação dos documentos, será divulgada uma lista para preenchimento dos suplentes, no site da instituição.