Colégios da PM oferecem 2.698 vagas de Ensino Fundamental e Médio na Bahia 

Vagas estão distribuídas entre interior e capital; seleção será através de sorteio eletrônico

Os colégios da Polícia Militar da Bahia (CPM) vão selecionar 2.698 alunos para suas unidades de ensino em janeiro deste ano. As vagas estão distribuídas entre a capital e o interior (Alagoinhas, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista).

Nas cinco unidades de ensino de Salvador, 70% das oportunidades são para filhos de militares estaduais, de servidores civis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares, professores e servidores da Secretaria de Educação que trabalham nos CPMs, e o resto para os demais cidadãos. Nas outras cidades a reserva para militares e servidores se restringe a 50%.

A maioria das vagas (2.068) são para estudantes do Ensino Fundamental II, que vai do 6º ao 9º ano. Em segundo lugar vêm as vagas para Ensino Médio, são 590 em toda a Bahia, se restringindo ao 1º e 2º anos desta etapa educacional. As cadeiras para o Ensino Fundamental I só estão disponíveis para o CPM Dendezeiros, em Salvador, e contemplam apenas os 2º, 3º e 4º anos desta fase. A distribuição entre unidades e séries está descrita no edital de abertura de inscrições, disponível no site da Polícia Militar da Bahia.

Inscrição e Seleção

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas através do site da Polícia Militar ou da Secretaria Estadual de Educação até às 18h do próximo domingo (7). O candidato inscrito para concorrer uma vaga em Salvador (exceto Ensino Fundamental I) deve sinalizar quais são as suas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª opções de unidade de ensino para estudar (Dendezeiros, Cajazeiras, Luiz Tarquínio, Lobato e Ribeira), em ordem de preferência.

A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico às 9h do dia 12 de janeiro, que acontece no Instituto Anísio Teixeira, em Salvador. O resultado será publicado no mesmo dia nos sites da PM e da Secretaria de Educação. As matrículas acontecem entre os dias 15 e 18 das 8h às 17h, na Unidade de Ensino escolhida. O candidato não pode se matricular em unidade de ensino diferente daquela para qual foi sorteada, bem como não pode pedir transferência no período de um ano letivo. A documentação necessária para matrícula consta no edital de inscrição.