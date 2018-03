Colombiana é agredida pelo marido com mangueira de gás em SP

Suspeito disse que iria comprar uma arma para fazer "roleta russa em sua cabeça"

A Polícia Civil de Campinas, São Paulo, prendeu um colombiano de 36 anos, na manhã desta quarta (28), por ter agredido a companheira com uma mangueira de gás de cozinha. Aos policiais, o suspeito disse que desconfiava que estava sendo traído.

A vítima, de 28 anos, contou que começou a ser espancada na tarde de terça (27). A agressão só foi finalizada por conta da chegada dos policiais. Um vizinho do casal quem fez a denúncia.

O crime aconteceu no bairro Vila Padre Ancheita. Os investigadores relataram no boletim de ocorrência que a mulher apresentava muitos hematomas pelo corpo e tinha dificuldades para se locomover por conta dos ferimentos.



Durante as agressões, o supeito chegou a ameaçar a mulher de morte. Ela contou à polícia que o marido disse que iria comprar uma arma para fazer "roleta russa em sua cabeça".

O colombiano também confessou que agredia os filhos, mas que era uma forma de corrigir. Ele foi autuado em flagrante por violência doméstica e encaminhado para a cadeia. O casal, tem dois filhos, de 2 e 9 anos, e mora no Brasil há quatro anos.