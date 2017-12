Coluna de Oscar Quiroga volta ao CORREIO no dia 9 de janeiro

Espaço do astrólogo foi publicado entre 1990 e 2015 e retorna diariamente

A coluna de Oscar Quiroga foi publicada no CORREIO entre 1990 e 2015 e retorna ao caderno Vida no dia 9 de janeiro. O astrólogo revela a satisfação de manter esse contato diário com os leitores baianos: "A receptividade dos leitores e leitoras baianas tem sido sempre muito bacana, por ser um povo que nasce naturalmente com os olhos voltados aos mistérios da vida e com capacidade de fazer suas próprias investigações". O leitor pode acompanhar também o astrólogo no Facebook, usado para manter um contato mais direto com seus seguidores. "Tem sido uma experiência muito edificante, para o bem e para o mal", diz Quiroga sobre as redes sociais. Em 2018, ele lança um novo portal, do o Instituto Sutratma, que fundou junto com a esposa, Luciana Ross. "Vamos colocar à disposição das pessoas todo o conhecimento que cada um de nós produziu ao longo do tempo e aquele que estamos desenvolvendo atualmente também", diz.

Leia entrevista com o astrólogo