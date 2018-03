Com 81%, Caruso é o nono eliminado do BBB18

O brother enfrentava o paredão triplo com Kaysar e a Família Lima

Caruso é o nono eliminado da casa do Big Brother Brasil 18 com 81,56% dos votos. O brother, que levou quatro votos casa, enfrentava o paredão triplo com a Kaysar e a Família Lima. Durante toda a noite, Caruso ficou a maior parte do tempo em silêncio com as mãos no rosto.

A família Lima foi a segunda menos votada, com 11,54%. Kaysar ficou em terceiro, com 6,90%. Logo após o anúncio do apresentador Thiago Leifert, Caruso abraçou Viegas e Kaysar ainda dentro da casa. "É com você agora", disse ele para Viegas.

Em seguida, o eliminado correu para a porta da saída carregando sua mochila. "Fui galera, boa sorte", falou o brother. Do lado de fora, no palco da eliminação, ele foi recebido pelos pais. "Eu procurei ser eu mesmo. Eu tenho essa carcaça mas é uma maneira de eu me proteger", explicou.

Sem conseguir conter a emoção, Ayrton comemora saída de Caruso no jardim da casa e grita: "Mahmoud, presente pra tu". Kaysar se isola, chora e grita muito na área externa. Ayrton tenta chegar perto, mas o brother pede para ficar sozinho. Já Viegas, também sozinho, se esconde debaixo do edredom no Quarto Tropical e fica em silêncio.

Jéssica e Kaysar

Depois de negar o apoio de Ayrton, Kaysar abraça Jéssica demoradamente. A sister diz: "Eu te falei. Eu não erro! E tem muita coisa que eu sinto, mas não vou te falar agora".

Foto: TV Globo

Mais cedo, o sírio tinha levado Jéssica para o Quarto Submarino, dizendo que queria que a personal olhasse algo. Em seguida, ele mostrou a corrente com a foto de sua família para a sister. "Eles estão orando por ti, estão em um lugar tão perto que tu nem imagina", afirma a catarinense.

Ela disse que torcia para que o sírio ficasse na casa e que tinha confiança de que ele não seria eliminado. Kaysar pediu segredo sobre a corrente, deixando Jéssica emocinada. O brother pediu para que ela não ficasse triste e afirmou que mostrou apenas para Mahmoud. "Obrigada por confiar em mim", respondeu Jéssica na ocasião. Durante todo o paredão, o sírio ficou de mãos dadas com Jéssica na sala.