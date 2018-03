Com 81% dos votos, Diego é o oitavo eliminado do BBB18

Brother disputava lugar na casa em um paredão triplo com Gleici e Jéssica

Com 81,07% dos votos, Diego foi o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 18. Ele enfrentava o paredão triplo com Gleici, sua indicada, e Jéssica, que foi escolhida pela casa. Ao se despedir dos outros brothers ele disse: "Sempre no bom combate". Ainda na sala, Diego conversa com Ana Clara. "Desculpa qualquer coisa", diz.

Do lado de fora, o paraense analisou seu jogo no palco da eliminação. "Não dá pra gente jogar contra aquilo que a gente é. Não ia conseguir dormir. Eu tava sereno, tranquilo porque eu estava sendo eu mesmo. Pra mim é muito caro ser eu mesmo", fala o ex-brother.

Gleici ficou em segundo, com 13,96% do votos. Jéssica já havia sido liberada anteriormente com 4,97% dos votos. Na divulgação do resultado parcial, Jéssica comemorou ao saber que foi a menos votada no Paredão. Surpresa com o resultado, ela se emocionou com sua permanência na casa. "Valeu, Brasil!", gritou a sister correndo pelo jardim da casa. Ao voltar para a sala, ela recebeu os parabéns de Gleici.

Antes de aunuciar o resultado do paredão, o apresentador Tiago Leifert confrontou os emparedados, que eram rivais. Ele pergunta para Gleici como é estar emparedada ao lado de Diego. "Na realidade eu me senti desafiada por ele quando ele atendeu o Big Fone e disse que queria ir ao Paredão comigo. Não sei explicar, mas, talvez, se eu ficar e ele sair, vou ficar muito mais aliviada aqui dentro. Vai significar paz pra mim aqui dentro", responde ela. A sister ainda diz que é pior ser votada pela casa.

Já Diego falou sobre a experiência de enfrentar a acreana no Paredão: "No início, eu tinha algumas coisas dela que não conseguia entender, que de alguma forma me incomodavam. Dei aquela placa pra ela, e quis deixar bem claro que não era algo contra ela. Disse pra ela nesse sofá que quando tiver que observá-la farei isso a partir do que você me falar."

"A gente está tão junto que é muito difícil separar uma coisa da outra. Vou tentando resolver questões que são minhas e que consigo observar no outro. Já falei várias vezes aqui na casa sobre jogar com maturidade e jogar sem maturidade", disse o brother.