Com 92,69% dos votos, Nayara é eliminada do BBB18

Lucas caiu no choro e se culpou pela eliminação da jornalista

Nayara foi a quarta eliminada do BBB18 com 92,69%. O resultado foi divulgado na noite desta terça-feira (20) pelo apresentador Tiago Leifert. A jornalista recebeu o abraço de Lucas assim que ouviu o resultado. Em seguida, ela cumprimenta os demais participantes, que desejaram sorte e disseram que foi bom conhecê-la.

'Só sei ser assim', disse sobre suas atitudes na casa minutos antes do resultado ter sido divulgado. Nayara estava no paredão com Gleici e Mahmoud, que comemoram a permanência na área externa da casa enquanto Nayara se despedia dos brothers.

Após a saída da jornalsita, Lucas senta no chão, chora muito e desabafa. "Ela saiu por minha causa". Patrícia consola o brother: "Ela gostava de você e como a gente gosta de você. E a gente vai proteger quem a gente gosta". Diego também conforta Lucas e fala ao brother que não foi culpa dele.

Já do lado de fora da casa, depois de ter sido recebida pela família, a ex-sister comentou sua passagem pela casa. "Eu até achei que eu fui longe demais. Esse é meu jeito, é assim que eu sou. Não me arrependo de nada", disse. No Testamento do Eliminado, Nayara garantiu Lucas na próxima Prova do Líder.

Ela foi esoclhida para ir ao paredão pela Família Lima (Ana Clara e Ayrton) depois de uma semana complicada para a jornalista. Ela foi acusada por alguns brothers de ser 'leva e traz' entre dois grupos. "Por dois motivos. Primeiro pelo fato de a gente se sentir ameaçado. Segundo, algumas confusões aqui dentro, iniciadas por fofocas", explicou Ana Clara, sobre o voto na ocasião.