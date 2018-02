Com Alessandra Negrini como rainha, bloco leva 1 milhão às ruas em SP

Ela foi fantasiada de Iansã, levantando a bandeira da liberdade religiosa

O Acadêmicos do Baixo Augusta, maior bloco de São Paulo, reuniu 1 milhão de pessoas no Centro da cidade neste domingo (4). Com tema "É Proibido Proibir", a agremiação teve como rainha a atriz Alessandra Negrini. "Quanto mais disserem 'não', mais diremos 'Carnaval'. Contra proibição, Carnaval; contra o racismo, Carnaval; contra o machismo, Carnaval; contra censura, Carnaval; contra a homofobia, Carnaval”, disse ao Uol o presidente do bloco, Alê Youssef, no início do desfile.

(Foto: Ag. News)

Alessandra e outros famosos estavam em uma área isolada do bloco. Musa de vários carnavais na cidade, ela foi fantasiada de Iansã, levantando a bandeira da liberdade religiosa. "Iansã é uma mulher guerreira, mulher de luta. Vim assim em homenagem às religiões de matriz afro, que têm sido muito perseguidas", explicou.

O ator Daniel de Oliveira foi de Salvador para São Paulo, onde passou pela primeira vez este período de pré-Carnaval. “Vim de Salvador, da festa de Iemanjá, para cá. É muito bonito ver isso. Carnaval tem que ser na rua, qualquer rua”, afirma.

Cantaram no bloco artistas como Maria Rita, Simoninha, Lecy Brandão, Emanuele Araújo e Julio Andrade. Também no desfile, um grupo de artistas fez performances sobre o tema do bloco e também baseados na teoria queer, da filósofa Judith Butler, que esteve no Brasil e foi hostilizada por alguns grupos.