Com Allione, Bahia divulga relacionados para pegar o Botafogo-PB

Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (27), às 21h45, no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela última rodada da primeira fase do Nordestão

O Bahia está pronto para encarar o Botafogo-PB, nesta quinta-feira (29), às 21h45, no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Na manhã desta quarta (28), o elenco tricolor finalizou a preparação para a partida e o técnico Guto Ferreira divulgou os relacionados.

A principal novidade na lista de Guto é o retorno do meia Allione. O argentino está recuperado de um incômodo no joelho e fica como opção para o treinador. Também voltaram a ser relacionados o zagueiro Rodrigo Becão e o volante Edson, suspensos no Campeonato Baiano por conta da confusão no clássico BaVi.

As baixas no tricolor ficam por conta do zagueiro Lucas Fonseca, com dor no músculo adutor da coxa, e o atacante Keyke, que se recupera de um trauma no tornozelo. O Bahia é o vice-líder do grupo C do Nordestão, com nove pontos, um a menos que o próprio Botafogo-PB, e dois a mais que o Náutico, terceiro colocado.

Confira os relacionados:

Goleiros: Anderson e Douglas;

Laterais: Léo, Mena e Nino;

Zagueiros: Everson, Grolli, Rodrigo Becão e Tiago;

Volantes: Edson, Elton e Gregore;

Meias: Allione, Marco Antonio, Nílton, Régis, Vinicius e Zé Rafael;

Atacantes: Edigar Junio, Élber e Júnior Brumado.