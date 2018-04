Com apoio da torcida, Vitória encerra preparação para o Ba-Vi

Treino no Barradão também foi marcado por homenagem a Fernando Miguel, que completou 150 jogos pelo Leão

Jogadores e torcedores do Vitórtia estiveram bem próximos na manhã desse sábado (7). Com portões abertos, o time comandado pelo técnico Vagner Mancini fez um treino recreativo no Barradão. A atividade marcou o encerramento da preparação para a decisão do Campeonato Baiano. No domingo (8), o Leão disputa o título estadual contra o principal rival Bahia. Como perdeu o jogo de ida por 2x1, o rubro-negro precisa vencer a partida de volta para comemorar o tricampeonato baiano.

O goleiro Fernando Miguel completou 150 jogos pelo rubro-negro no último clássico e foi homenageado com uma camisa emoldurada. Ele será tituluar novamente na última partida do estadual. Além de Fernando Miguel, Vagner Mancini deve mandar a campo Lucas, Bruno Bispo, Walisson Maia e Pedro Botelho compondo a defesa. Fillipe Soutto, Uillian Correia, Juninho e Nickson devem formar o meio-campo. Neilton e Jonatas Belusso devem ser mantidos no ataque.

No último Ba-Vi, Lucas e Jonatas Belusso não se saíram bem. Caso Vagner Mancini queira mexer no time, Zé Welison é opção para a lateral-direita e Luan para o ataque. Os treinos táticos dessa semana foram realizados com portões fechados.

A lista de relacionados para a partida tem 23 jogadores. Suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última sexta-feira (6), o zagueiro Ramon desfalca o elenco. Revelados na base da Toca do Leão, o zagueiro Léo Xavier e volante Léo Gomes são as novidades entre as opções para o banco. Confira:

Goleiros: Caíque, Ronaldo e Fernando Miguel;

Laterais: Juninho, Pedro Botelho e Lucas;

Zagueiros: Léo Xavier, Walisson Maia e Bruno Bispo;

Volantes: José Welison, Léo Gomes, Uillian Correia, Willian Farias, Lucas Marques, Rodrigo Andrade e Fillipe Soutto;

Meias: Jhemerson, Alexander Baumjohann, Guilherme Costa e Nickson;

Atacantes: Luan, Neílton e Jonatas Belusso.