Com atleta do Vitória, Brasil é octa no Sul-Americano sub-20

É octa! A seleção brasileira de futebol feminino sub-20 conquistou o título do Campeonato Sul-Americano com 100% de aproveitamento. A conquista veio após as brasileiras golearem o Paraguai por 8x1, na noite de quarta-feira (31), no estádio Bellavista de Ambato, no Equador. O Brasil terminou o quadrangular final com nove pontos.

A delegação brasileira conta com duas representantes do Vitória. Além da volante Tainara, de 18 anos, que atuou como zagueira pela seleção, também integrou a equipe a médica Nathália Figueiredo, do rubro-negro.

Além de ter a melhor campanha do Sul-Americano, o Brasil encerrou a competição com a melhor defesa e a artilheira. As meninas sofreram apenas um gol em sete jogos. Autora de cinco gols na final, Geyse marcou 12 ao todo. Ela tem passagem pela seleção principal.

Seleção sub-20 é campeã invicta do Sul-Americano (Foto: Fernanda Coimbra / CBF)

A escalação do último jogo teve Kemelli, Isabella (Juliana), Thais Regina, Andressa e Thais; Ana Vitória, Angelina e Victória; Brenda (Valéria), Geyse e Kerolin (Karla). O técnico é Doriva Bueno.

O Campeonato Sul-Americano sub-20 de futebol feminino já soma oito edições, todas conquistadas pelo Brasil e tendo o Paraguai como vice-campeão. A seleção também garantiu vaga na Copa do Mundo, que será realizada na França, de 5 a 24 de agosto.