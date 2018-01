Com casa em clima de praia, BBB 18 estreia nesta segunda

Comandada por Tiago Leifert, a atração premiará o vencedor com R$ 1,5 milhão

Estreia nesta segunda-feira (22) a 18ª edição do Big Brother Brasil. Se depender da lista de participantes divulgada na semana passada, essa promete ser uma das temporadas mais polêmicas do programa. A atração, comandada pelo segundo ano consecutivo por Tiago Leifert, premiará o vencedor com R$ 1,5 milhão - a final será no dia 19 de abril.

A nova casa do BBB tem uma cenografia que imita a de um resort tropical, com elementos que remetem ao clima praiano e náutico. A casa do líder, por exemplo, é um bangalô. Já a piscina terá um revestimento que simula a areia da praia e uma borda maior do que nas outras edições.

Outra novidade é a promessa da emissora de dar mais transparência aos telespectadores. Enquanto assinantes do pay-per-view poderão ouvir as broncas e instruções da direção aos participantes, os do Globo Play terão acesso a uma câmera exclusiva, que pela primeira vez dará acesso 24h por dia às imagens do confessionário. Para votar no brother favorito, será preciso fazer um cadastro gratuito no site da Globo - os votos, no entanto, continuam ilimitados.

Participantes

Para montar o elenco desta edição, a produção passou por 13 capitais, nas cinco regiões do país. Segundo o diretor Rodrigo Dourado, os 16 escolhidos são bons jogadores. "Após quase um ano de trabalho de pesquisa, encontramos um grupo que está disposto a jogar e a entrar nas nossas vidas, despertando nosso afeto, nos divertindo, nos emocionando", afirma Dourado em entrevista ao jornal Extra.

Sem nenhum baiano, a edição reúne brothers de estados como Ceará, Acre, Pará, São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Rondônia. Mas tem gente de outro país, como o garçom Kaysar, 28 anos, que deixou Aleppo e a família para trás em 2011, em meio à Guerra da Síria, para morar em Curitiba. “Fugir não é fácil. Não sei de onde tirei essa ideia, o destino me colocou no melhor lugar do mundo. O que o Brasil fez comigo mudou minha vida inteira”, diz.

Os perfis de cada um dos participantes variam muito. Tem a esotérica, o pegador, a militante, o nerd, a musa fitness, o modelo, o sexólogo, a fashionista...

Com direção-geral de Rodrigo Dourado, o Big Brother Brasil 18 vai ao ar de segunda a sábado, logo após a novela O Outro Lado do Paraíso, e aos domingos, após o programa Fantástico.