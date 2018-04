Com chuva, Salvador registra 88 km de congestionamento; veja onde

Em Itapuã, cratera foi aberta dificulta fluxo de veículos

Dos 315 quilômetros de vias de Salvador monitorados pela Transavalador um total de 25% está congestionado na manhã desta sexta-feira (20) chuvosa na capital baiana. Segundo o órgão de trâsito o congestionamento atinge 88 quilômetros na cidade. A velocidade média dos veículos está em 19,23km/h de média nos trechos monitorados. A velocidade típica em dias normais é de 22,04km/h nos trechos monitorados.

Veículos ficaram atolados em cratera aberta pela chuva em obra da Embasa

Foto: Leitor CORREIO/via WhastApp

Segundo a Transalvador, na Alameda Itapuã técnicos da Embasa estavam fazendo uma obra quando a chuva ficou intensa. A terra cedeu e o buraco que eles abriram virou uma cratera. Dois carros ficaram atolados na areia, mas ninguém ficou ferido. A Embasa ainda está no local, foi procurada pelo CORREIO, mas ainda não se pronunciou sobre a situação.

Segundo os meteorologistas, a praia do final de semana não vai rolar. A previsão é de que o tempo permaneça fechado até domingo.

Veja os dez trechos mais congestionados, segundo dados divulgados pela Transalvador às 9h40

Av. Paralela sentido Centro no trecho da Entr. Luis Eduardo - Passarela Shopping Salvador

Av. Dorival Caymmi sentido Aeroporto no trecho da Sereia - Rotatória Igreja Universal

Av. 7 Setembro sentido Centro no trecho da Casa de Italia - Praça Castro Alves

Av. Octávio Mangabeira sentido Aeroporto no trecho da Retorno Costa Verde - Sereia

Av. Dom João VI sentidoFonte Nova no trecho da Ent. Waldemar Falcão - Ent. Laderia do Acupe

Av. 7 Setembro sentido C. Grande no trecho da Igreja da Vitória - Entr. Campo Grande

Av. Manoel Dias da Silva sentido Centro no trecho do Início Manoel Dias (Posto) - Entr. Rua Piaui (CEF)

Av. Paralela sentido Centro no trecho da Odebrecht - Entr. Luis Eduardo 17 Km/h

Av. Dom João VI sentido Fonte Nova no trecho da Ent. Cruz da Redenção - Ent. Waldemar Falcão

Conselheiro Pedro Luiz sentido Orla no trecho da Entr. Vasco da Gama - Largo da Mariquita