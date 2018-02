Com dois de Denílson, Leão bate Globo e avança na Copa do Brasil

Vitória segue invicto e chega ao sexto triunfo em sete jogos na temporada

Para um bom baiano, o Carnaval não vai começar na quinta-feira (8). O ritmo já vem acelerado há um bom tempo. É assim com o Vitória. O time de Vagner Mancini já vinha jogando bem e, nesta quarta (7), repetiu a dose diante do Globo, pela Copa do Brasil.

O placar de 2x0 no duelo único em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, classificou o Leão para a segunda fase da competição, na qual enfrentará o Corumbaense, do Mato Grosso do Sul, na próxima Quarta-feira de Cinzas (14), às 18h30, em jogo único no Barradão.

Para jogar ainda mais acelerado do que na última partida, Mancini fez uma alteração corajosa: tirou o volante Fillipe Soutto e colocou o atacante Rhayner. Com isso, Yago atuou recuado.

A velocidade apareceu logo aos sete minutos. Neilton lançou Rhayner na área, que apareceu nas costas da zaga. Ele cruzou para Denilson, de frente para o gol aberto. Para quem marcou do meio do campo no domingo, ficou muito fácil: 1x0.

À frente do placar, o Leão tirou o pé. Quando voltou a acelerar, já aos 44 minutos da etapa inicial, fez o segundo. Uillian Correia roubou a bola no ataque e lançou Neilton na esquerda; ele limpou a marcação, sofreu a falta e a bola sobrou para Denílson chutar de primeira para o gol: 2x0.

Só o necessário

O Vitória tem uma sequência difícil pela frente. No sábado (10), às 16h, enfrenta o ABC em Natal pela Copa do Nordeste, joga na quarta-feira pela 2ª fase da Copa do Brasil e no domingo (18) tem o Ba-Vi pelo Baianão.

Por isso mesmo, o técnico rubro-negro começou a poupar seus jogadores na etapa final. Tirou Denilson, Rhayner e Juninho. De boa notícia, a volta do zagueiro Ramon e a estreia de Jonatas Belusso.

Já sem tanto interesse no jogo, o Leão tirou ainda mais o pé na etapa final. Ainda assim, teve três chances claras de golear. Aos 30, André Lima cobrou falta com categoria da entrada da área e acertou a trave.

Mais tarde, aos 41, após bela troca de passes na intermediária Neilton invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro; André Lima, de novo, mando no travessão. Por fim, aos 44, Neilton aproveitou rebote de escanteio e mandou perto do gol.