Com estoque em baixa, banco de sangue de Itabuna convoca doadores

O número atual de doações está bem abaixo do necessário

O banco de sangue da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna iniciou a convocação de doadores para sanar a falta de bolsas de sangue. De acodo com o banco, seriam necessárias uma média de 60 doações por dia para atender a demanda de todos os hospitais do município e das cidades vizinhas. O número atual está bem abaixo do necessário.



Segundo o responsável pelo Serviço de Captação do Banco de Sangue, o enfermeiro Adelson Bispo, mais importante que doar sangue, é manter a regularidade dessa doação. “Hoje, durante as campanhas, um número expressivo de doadores comparece ao Banco de Sangue, mas essa doação precisa ser rotineira, precisamos criar nesse doador a consciência da importância da regularidade desse ato", defende.

Ele diz que o intervalo entre as doações é de dois meses para homens, e de três meses para as mulheres. "Aumentar o número de doadores de repetição é o que fará com que, todos os dias, tenhamos um número de doações mais próximo do ideal”, ressaltou Adelson.

Diariamente, o banco de sangue recebe solicitações de componentes do sangue, sejam para suprir as necessidades de cirurgias eletivas, pacientes internados ou por conta de demandas extra, geralmente causada por situações de emergência.



De acordo com a coordenadora de laboratório do serviço, a biomédica Raquel Gois, cada doador é importante. “Precisamos diariamente de todos os tipos sanguíneos. Por isso, se você é doador e já está no prazo de doar novamente, compareça ao banco de sangue. Caso ainda não seja doador, encoraje-se. O seu ato de amor ao próximo nos ajuda a salvar vidas”, disse Raquel.

Quem pode doar ?

Para doar sangue, o candidato deve apresentar documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho, CNH), pesar acima de 50 kg, ter idade entre 16 a 69 anos, e ter boa saúde. No caso dos menores de 18 anos é necessário autorização formal do representante legal.

Os doadores devem procurar o Banco de Sangue de Itabuna, que fica localizado no anexo do Hospital Calixto Midlej de Filho, onde passará por uma triagem detalhada antes de efetuar a doação. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira das 7 às 17h (o serviço não fecha para almoço), e nos sábados das 7 às 12h. Em caso de dúvidas, entrar em contato através do telefone (73)3214-9126.