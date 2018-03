Com final esgotada, Fifa reabre venda de ingressos para a Copa

Bilhetes serão vendidos de forma direta no site da entidade a partir das 6h desta terça-feira (13)

A Fifa vai reabrir nesta terça-feira (13) a venda de ingressos para os jogos da Copa do Mundo da Rússia. A partir das 6h, os torcedores poderão adquirir as entradas para os duelos através do site tickets.fifa.com. Esta será a penúltima fase de vendas do Mundial e será feita de maneira direta, por ordem de chegada no site.

De acordo com a Fifa, apenas duas das 64 partidas da Copa estão com ingressos esgotados. São elas a final, no dia 15 de julho, em Moscou, e a estreia da Argentina, contra a Islândia, no dia 16 de junho, também na capital russa. A entidade afirma que as entradas podem voltar a ser vendidas caso haja desistência nos pedidos ou devolução por parte dos patrocinadores.

Segundo os dados da Fifa, na terceira fase de vendas, os brasileiros adquiriram 24.656, ficando atrás apenas dos russos colombianos. Ao todo, 1,3 milhão de entradas já foram vendidas. A expectativa do Comitê Organizador Local é de que cerca 3 milhões de torcedores acompanhe os jogos nos estádios.



Tabela de preços da Copa 2018; no câmbio atual, US$ 1 = R$ 3,44 ( Foto: Divulgação/Fifa)

Cabeça de chave do grupo E, a estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 17 de junho, na cidade de Rostov, contra a Suíça. A Seleção Brasileira entra em campo ainda contra a Costa Rica, no dia 22 de junho, em São Petersburgo, e encerra a participação na primeira fase contra a Sérvia, no dia 27, em Moscou.

Na manhã desta segunda-feira (12), o técnico Tite convocou a Seleção para os amistosos contra Rússia, no dia 23 de março, em Moscou, e Alemanha, quatro dias depois, em Berlim. A lista foi a última do treinador antes da convocação final para o Mundial, que será feita no mês de maio. Entre as surpresas apresentadas por Tite está o baiano Anderson Talisca, do Besiktas.